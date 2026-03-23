Valentijn Driessen haalt keihard uit: "Het is de schuld van Ajax"

Valentijn Driessen heeft zich verbaasd over het spel van PSV in de laatste wedstrijden. De chef voetbal van De Telegraaf zag de Eindhovenaren zondag opnieuw verliezen van promovendus Telstar en spreekt zelfs van 'competitievervalsing'.

"Het is de schuld van Feyenoord, NEC, Ajax, FC Twente en AZ dat de ploeg van Peter Bosz zich dit dobberen kan permitteren", schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf. "Zij hebben de grote puntenvoorsprong laten gebeuren. Maar het lijkt nergens op waarmee PSV bezig is. Het valt zelfs competitievervalsing te noemen en is een kampioen onwaardig."

"Met de grillige resultaten dit jaar speelt PSV een rol in de bovenste regionen van de Eredivisie en in de degradatiestrijd", legt Driessen uit. "Het was in de jaren vijftig voor het laatst dat een gepromoveerde club tweemaal won van de kampioen. PSV heeft dit seizoen zes punten aan Telstar gelaten, het speelde thuis gelijk tegen NAC en verloor aan De Dijk van FC Volendam. Tegen NEC, dat jaagt op het tweede Champions League-ticket, werden in het Philips Stadion drie punten weggegeven."

Driessen weet dat PSV kampioen gaat worden. "De grote puntenvoorsprong is niet meer te verspelen. Maar dat PSV zich nauwelijks nog kan opladen om tot het gaatje te gaan tegen welke tegenstander dan ook lijkt nergens op. Al die topspelers van PSV mogen zich deze onderschatting aanrekenen evenals Bosz. De aanstaande kampioen verloor in een week tijd zes punten en dat zet de ineenstorting vorig seizoen in een ander daglicht", besluit hij.