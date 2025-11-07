Kick-off
Driessen oppert nieuwe trainer Ajax: "Zou een goed idee zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax bestuur & beleid

Valentijn Driessen haalt uit: "Dat heeft Kroes niet in de vingers"

Amber
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Volgens Valentijn Driessen is John Heitinga niet alleen zelf verantwoordelijk voor zijn mislukte periode bij Ajax, maar ook 'slachtoffer' geworden van technisch directeur Alex Kroes. In zijn column in De Telegraaf spaart de journalist Kroes niet.

"Heitinga was er zelf bij, maar hij is ook het slachtoffer geworden van technisch directeur Alex Kroes. Evenals Heitinga is Kroes te licht voor de functie die hij bekleedt bij Ajax", schrijft Driessen. "Kroes heeft een mooi managementbureau opgebouwd in het verleden, was een handige spelersmakelaar, een leuke clubeigenaar bij Go Ahead Eagles, maar het technisch directeurschap heeft hij niet in de vingers."

Volgens de journalist is de sportieve neergang van Ajax mede het gevolg van Kroes' beleid. "Zoveel is de afgelopen anderhalf jaar duidelijk geworden, met drie transferperiodes waarna Ajax steeds slechter is geworden."

Toch ziet Driessen ook een positieve kant aan de houding van de technisch directeur. "Kroes onderkent zijn tekortkomingen en wilde na het ontslag van Heitinga zelf ook ontslag nemen. Deze solidariteit en loyaliteit aan de door hem aangestelde hoofdtrainer valt te prijzen, maar begrijpelijkerwijs is Kroes gevraagd tijdelijk te blijven. Anders zou Ajax op technisch gebied volledig stuurloos zijn."

Gerelateerd:
Alex Kroes

'Crisis in Amsterdam: Ajax denkt na over verandering in structuur'

0
Alex Kroes en John Heitinga

Kroes over ontslag Heitinga: "Dit zijn onze eigen bevindingen"

0
Lees meer:
Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws Alex Kroes Valentijn Driessen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Ajacieden balen, links Remko Pasveer

Pasveer en Heitinga gesteund: "Ik begrijp die wissel wel, hoor"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd