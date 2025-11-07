Valentijn Driessen haalt uit: "Dat heeft Kroes niet in de vingers"

Volgens Valentijn Driessen is John Heitinga niet alleen zelf verantwoordelijk voor zijn mislukte periode bij Ajax, maar ook 'slachtoffer' geworden van technisch directeur Alex Kroes. In zijn column in De Telegraaf spaart de journalist Kroes niet.

"Heitinga was er zelf bij, maar hij is ook het slachtoffer geworden van technisch directeur Alex Kroes. Evenals Heitinga is Kroes te licht voor de functie die hij bekleedt bij Ajax", schrijft Driessen. "Kroes heeft een mooi managementbureau opgebouwd in het verleden, was een handige spelersmakelaar, een leuke clubeigenaar bij Go Ahead Eagles, maar het technisch directeurschap heeft hij niet in de vingers."

Volgens de journalist is de sportieve neergang van Ajax mede het gevolg van Kroes' beleid. "Zoveel is de afgelopen anderhalf jaar duidelijk geworden, met drie transferperiodes waarna Ajax steeds slechter is geworden."

Toch ziet Driessen ook een positieve kant aan de houding van de technisch directeur. "Kroes onderkent zijn tekortkomingen en wilde na het ontslag van Heitinga zelf ook ontslag nemen. Deze solidariteit en loyaliteit aan de door hem aangestelde hoofdtrainer valt te prijzen, maar begrijpelijkerwijs is Kroes gevraagd tijdelijk te blijven. Anders zou Ajax op technisch gebied volledig stuurloos zijn."