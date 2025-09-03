Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

Valentijn Driessen en Johan Derksen hebben zich deze week kritisch uitgelaten over Alex Kroes, de technisch directeur van Ajax. Derksen is niet onder de indruk van het aan- en verkoopbeleid bij de club uit Amsterdam.

"Ik denk dat Kroes zichzelf afbrandt met dit beleid, want hij heeft er niet veel van gebakken", sprak hij bij Vandaag Inside. "Hij maakte al de fout door genoegen te nemen met de functie van technisch directeur, nadat hij geen algemeen directeur meer mocht zijn", blikt Derksen terug.

"Dat moet je nooit pikken, maar hij wilde dat baantje zo graag", constateert. Valentijn Driessen wees naar de transfers van spelers als Oscar Gloukh en Raúl Moro. "Hij is nog erger dan Sven Mislintat", foetert hij. De verslaggever van de Telegraaf deelde nog wel een compliment uit vanwege de Brian Brobbey-deal.