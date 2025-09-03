AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

Niek

Valentijn Driessen en Johan Derksen hebben zich deze week kritisch uitgelaten over Alex Kroes, de technisch directeur van Ajax. Derksen is niet onder de indruk van het aan- en verkoopbeleid bij de club uit Amsterdam. 

"Ik denk dat Kroes zichzelf afbrandt met dit beleid, want hij heeft er niet veel van gebakken", sprak hij bij Vandaag Inside. "Hij maakte al de fout door genoegen te nemen met de functie van technisch directeur, nadat hij geen algemeen directeur meer mocht zijn", blikt Derksen terug.

"Dat moet je nooit pikken, maar hij wilde dat baantje zo graag", constateert. Valentijn Driessen wees naar de transfers van spelers als Oscar Gloukh en Raúl Moro. "Hij is nog erger dan Sven Mislintat", foetert hij. De verslaggever van de Telegraaf deelde nog wel een compliment uit vanwege de Brian Brobbey-deal. 

Devyne Rensch bij AS Roma

'Oud-Ajacied Devyne Rensch kan AS Roma na halfjaar weer verlaten'

Hans Kraay jr.

Hans Kraay junior geeft advies: "Dat heeft Ajax de titel gekost"

Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

Valentijn Driessen

Driessen en Derksen kritisch: "Hij is nog erger dan Mislintat"

René van der Gijp

Van der Gijp: "Thuis ging dat niet gebeuren, ook niet tegen Ajax"

Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
