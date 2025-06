Valentijn Driessen haalt uit: "Zo lachwekkend dat jankverhaal"

Valentijn Driessen is totaal niet te spreken over het interview dat voormalig FC Twente-speler Quincy Promes maandag gaf bij RTL Boulevard . Promes wil terugkeren uit Dubai en heeft justitie om een deal gevraagd. De 33-jarige aanvaller wil zich verdedigen tegen veroordelingen voor het neersteken van een neef en betrokkenheid bij grootschalige cocaïnehandel.

Driessen is totaal niet te spreken over Promes, die volledige medewerking belooft mits hij vrij kan reizen tijdens het proces in hoger beroep. "Het jankverhaal van Quincy Promes bij RTL Boulevard is lachwekkend", schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf. "Jarenlang trok de voormalig international een lange neus naar Nederland en het justitieapparaat. Als verdachte kwam hij niet opdagen en verschool zich in Rusland. Na zijn veroordeling tot 7,5 jaar gevangenisstraf voor het neersteken van zijn neef en betrokkenheid bij grootschalige cocaïnehandel werd zijn paspoort ingenomen toen hij Dubai in maart 2024 wilde verlaten."

"Ondanks een uitleveringsverzoek mocht Promes in Dubai blijven en deed hij uitgebreid verslag van hoe hij de geneugten van het leven tot zich nam", vervolgt Driessen. "Hij deelde dit met foto’s, filmpjes en muzieknummertjes op zijn sociale mediakanalen. Vrienden als Memphis Depay en Hakim Ziyech deden op bezoek in Dubai leuk mee met het opsteken van een dikke middelvinger."

Driessen heeft er geen goed woord voor over. "Waarschijnlijk zijn z'n bro's de reisjes naar het Emiraat zat en heeft Promes last van heimwee. De veroordeelde crimineel wil graag terugkomen naar Nederland. Hij is naar eigen zeggen nooit gevlucht, maar wil justitie juist helpen. Alleen wel onder zijn voorwaarden. Promes wil niet worden gearresteerd en gedurende de rest van zijn voetbalcarrière vrij reizen. Om zijn zakken zo nog even verder te vullen", aldus Driessen, die meent dat justitie nooit akkoord moet gaan met de eisen van Promes.

"Het zou getuigen van meten met twee maten – een taxichauffeur moet ook zitten – en een belediging zijn voor ieders rechtsgevoel", vindt Driessen. "Promes had de consequenties van zijn daden indertijd moeten overzien. Laat hem als speler van een tweede divisieclub in Dubai maar in het ongewisse over uitlevering en arresteer hem als hij voet op Nederlandse bodem zet om zijn celstraf te ondergaan. Zolang Promes als veroordeelde zijn straf niet heeft uitgezeten, moet hij sowieso niet welkom zijn in het Nederlandse profvoetbal."