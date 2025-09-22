AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Valentijn Driessen hard aangepakt: "Hij is over alles negatief"

Gijs Kila
bron: De Oranjezondag
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Na het 2-2 gelijkspel tussen PSV en Ajax laaide de discussie over het niveau van de topper flink op. Waar journalist Valentijn Driessen het duel wegzette als een foutenfestival tussen ‘de lamme en de blinde’, ging Jack van Gelder er in De Oranjezondag juist recht tegenin.

"Het was gewoon een heel vermakelijke wedstrijd", aldus Van Gelder. Driessen had vooraf al weinig vertrouwen in een hoogstaande wedstrijd en bleef ook na afloop kritisch. Volgens hem viel het voetbal inhoudelijk flink tegen, ondanks het hoge amusementsgehalte.

Van Gelder had daar duidelijk moeite mee. "Ik ben het niet eens met Valentijn", begon de voormalig commentator. "Nu zie je twee ploegen die avontuurlijk spelen, en ja, niet in topvorm. Maar ik heb me echt zitten vermaken. Het was gewoon een leuke pot."

Van Gelder haalde verder uit naar de constante negativiteit van Driessen: "Hij is over alles negatief, maar dat is ook een verdienmodel. Hij heeft er kijk op, maar dit is zo overdreven."

Als voorbeeld noemt hij Driessens uitspraak dat Ajax’ nederlaag tegen Internazionale in de Champions League een ‘blamage’ zou zijn. "Inter stond twee keer in de finale de laatste jaren. Dat je daarvan verliest is toch niet zo gek? Waar gaat dit over?"

Van Gelder benadrukt dat kritisch zijn mag, maar roept ook op tot nuance: "Soms moet je ook gewoon erkennen dat het voetbal niet altijd perfect is, maar wél vermakelijk."

