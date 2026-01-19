Valentijn Driessen hard: "Belabberde prestaties van Ajax en AZ"

Valentijn Driessen verwacht dat Robin van Persie het seizoen niet af zal maken als trainer van Feyenoord. De verslaggever van de Telegraaf ziet dat de club uit Rotterdam op een 'dood spoor' is beland na de nederlaag tegen Sparta Rotterdam (3-4).

"Lang was de tweede plaats in de Eredivisie het laatste stevige houvast voor Van Persie. Na de spectaculaire zege van Sparta in De Kuip – de eerste sinds maart 2000 (!) – is deze garantie op de voorronde van de Champions League serieus in gevaar", waarschuwt hij in zijn column. "Alleen de belabberde prestaties van concurrenten Ajax en AZ houden Feyenoord in leven voor een plaats in het kampioenenbal", constateert Driessen.

"Zolang het spel van Feyenoord geen beterschap belooft, kunnen zelfs clubs als NEC en FC Groningen roet in het eten gooien", vervolgt de voetballiefhebber, die ziet dat Van Persie (opnieuw) in een lastige situatie zit. "Het teleurstellende trainersdebuut van Van Persie op het hoogste niveau als coach van Heerenveen was nauwelijks onderwerp van discussie. In Rotterdam zagen ze de avonturen van Van Persie in Friesland als een opstap, terwijl bij Heerenveen de vlag uitging na zijn vertrek. Helemaal omdat het ook nog anderhalf miljoen euro opleverde", blikt Driessen terug.

In De Kuip heeft Van Persie ook 'belabberde statistieken' in de laatste paar maanden. "Feyenoord, dat onder Van Persie nog geen enkele keer won van PSV of Ajax, wist de laatste dertien wedstrijden slechts driemaal te winnen tegen FC Volendam, Telstar en PEC Zwolle", vervolgt hij kritisch. "Van de laatste zes duels werden er vier verloren en twee gelijkgespeeld. Intussen schakelde Heerenveen Feyenoord uit in de KNVB-beker en is het uitzicht op de knockout-fase in de Europa League zo goed als verkeken", besluit Driessen, die Feyenoord een club in verval noemt.