Valentijn Driessen hekelt doelwit van Ajax: "Hij gebruikt Ajax"
Valentijn Driessen heeft zijn twijfels over een mogelijke komst van Dani Ceballos naar Ajax. De journalist van De Telegraaf denkt dat de Spaanse middenvelder de Amsterdamse club gebruikt om betere voorwaarden af te dwingen bij Real Betis, de club waar hij volgens de berichtgeving zelf het liefst naartoe wil.
In de Kick-off podcast van De Telegraaf bespreekt Mike Verweij de aanhoudende zoektocht van Ajax naar versterkingen. "Ik ben benieuwd welke aankopen gaan komen", begint de Ajax-watcher. De mogelijke komst van Ceballos komt vervolgens ter sprake, waarna Driessen zijn vraagtekens plaatst.
"Dat duurt al heel lang. Die Ceballos duurt nu al maanden. Moet je hem willen als Ajax-zijnde als hij al maanden twijfelt?", vraagt de journalist zich af. Volgens Driessen is de interesse van Ceballos in Ajax niet oprecht. "Hij wil gewoon eigenlijk niet naar Ajax", stelt hij.
Verweij vraagt daarop of Driessen weet hoe de onderhandelingen precies verlopen. "Jij weet hoe die onderhandelingen gaan?", vraagt hij. "Het gaat over financiën." Driessen blijft echter bij zijn standpunt en denkt dat Ajax vooral als drukmiddel wordt gebruikt richting Betis.
"Dat maakt niet uit. Hij wil eigenlijk niet, want hij lonkt naar Betis. Hij gebruikt Ajax in de onderhandelingen", aldus Driessen. Verweij houdt zich op de vlakte en sluit af met: "We gaan het zien."
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