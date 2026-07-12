Valentijn Driessen hekelt doelwit van Ajax: "Hij gebruikt Ajax"
Valentijn Driessen heeft zijn twijfels over een mogelijke komst van Dani Ceballos naar Ajax. De journalist van De Telegraaf denkt dat de Spaanse middenvelder de Amsterdamse club gebruikt om betere voorwaarden af te dwingen bij Real Betis, de club waar hij volgens de berichtgeving zelf het liefst naartoe wil.
In de Kick-off podcast van De Telegraaf bespreekt Mike Verweij de aanhoudende zoektocht van Ajax naar versterkingen. "Ik ben benieuwd welke aankopen gaan komen", begint de Ajax-watcher. De mogelijke komst van Ceballos komt vervolgens ter sprake, waarna Driessen zijn vraagtekens plaatst.
"Dat duurt al heel lang. Die Ceballos duurt nu al maanden. Moet je hem willen als Ajax-zijnde als hij al maanden twijfelt?", vraagt de journalist zich af. Volgens Driessen is de interesse van Ceballos in Ajax niet oprecht. "Hij wil gewoon eigenlijk niet naar Ajax", stelt hij.
Verweij vraagt daarop of Driessen weet hoe de onderhandelingen precies verlopen. "Jij weet hoe die onderhandelingen gaan?", vraagt hij. "Het gaat over financiën." Driessen blijft echter bij zijn standpunt en denkt dat Ajax vooral als drukmiddel wordt gebruikt richting Betis.
"Dat maakt niet uit. Hij wil eigenlijk niet, want hij lonkt naar Betis. Hij gebruikt Ajax in de onderhandelingen", aldus Driessen. Verweij houdt zich op de vlakte en sluit af met: "We gaan het zien."
Valentijn Driessen hekelt doelwit van Ajax: "Hij gebruikt Ajax"
Henrique lovend over Ajacied: "Ik begrijp hem en hij begrijpt mij"
Míchel ziet groot verbeterpunt bij Ajax: "Dit soort spelers nodig"
'Ajax verwacht miljoenenaankoop Leonardo al snel in Amsterdam'
Weghorst kon al eerder naar FC Twente: "Had met de club te maken"
'Hoge verwachtingen van Steur': "Geldt overduidelijk als een parel"
'Ajax had peperdure spits (23) jaren geleden al op radar staan'
Driessen haalt uit: "Dit is voor Ajax gewoon verschrikkelijk"
'Ajax legt 25 miljoen euro neer voor komst nieuwe aanvaller'
'Ajax bereikt op hoofdlijnen akkoord met Braziliaanse spits'
'Ajax schakelt mogelijk door na nieuwe ontwikkeling rond Ceballos'
'Cruijff dreigt Ajax-transfer af te blazen vanwege vertraging'
Ajax onderhandelt met spits: "Zowel huur als koop een optie"
Verweij onthult: "Hij zou nog meer gaan verdienen dan Gravenberch"
Ajax zoekt spits: "Cruijff heeft tientallen lijntjes uitgezet"
Ajax-talent kondigt vertrek aan: "Juiste stap voor ontwikkeling"
'Ajax onderhandelt over Braziliaanse spits van tientallen miljoenen'
Geert Wilders meldt zich op X na nederlaag Salah-Eddine en Marokko
Van Barneveld bijgestaan door Ajax-icoon: "Het mag positiever"
Janse: "Vond 't belangrijk om daar meer over te houden dan voetbal"
Remko Pasveer diep onder de indruk: "Dat benadert echt Ajax"
Koeman jr. over kritiek op vader: "Hebben ze een schijthekel aan"
'Ajax wil Marokkaanse WK-uitblinker halen; gesprekken gestart'
Kieft keihard over Ajax-transfer: "Is gedoemd om te mislukken"
Danny Blind legt terugkeer bij Ajax uit: "Hij vond het genoeg zo"
Henrique onthult: "Daar heeft de coach ook met me over gesproken"
Onrust in Amsterdam na uitschakeling van Marokko op WK voetbal
Berghuis met schrikbarende tackle: "Band afnemen en wisselen"
Dolberg mag vertrekken bij Ajax: "Is een paniekaankoop geweest"
Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"