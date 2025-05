Valentijn Driessen hekelt moment bij Ajax: "Dat is belachelijk"

Valentijn Driessen heeft zich maandagavond bij Vandaag Inside kritisch uitgelaten over wat hij ziet als buitensporige emotionaliteit in de voetballerij. De journalist stoorde zich zichtbaar aan uitspraken van collega Willem Vissers en Feyenoord-trainer Robin van Persie.

Aanleiding was de persconferentie na Ajax – FC Twente, waarin Volkskrant-journalist Willem Vissers trainer Francesco Farioli persoonlijk bedankte. Vissers zei: "Ik was niet altijd fan van het voetbal, maar ik wil je gewoon bedanken voor wie je bent. Dat is het."

Driessen reageerde geërgerd: "Dat is belachelijk. Zij noemen zich dan journalisten… Waar gaat dit over, joh?" Ook tafelgenoten Johan Derksen en René van der Gijp deden een duit in het zakje. Derksen: "Het is een oud wijf, die Willem." Van der Gijp voegde daaraan toe: "Willempie is een beetje verliefd op hem geworden."

Maar Driessen had niet alleen kritiek op Vissers. Ook Robin van Persie moest het ontgelden vanwege een opmerkelijk moment bij Feyenoord. "Hetzelfde wat Van Persie vrijdag zei bij Feyenoord… Daar ging de perschef weg en Van Persie zei: allemaal even staan, een staande ovatie voor de perschef. Dat is die man z’n werk! Waar gaat dit over?", besluit hij.