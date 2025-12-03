Groeten uit Grolloo
Johan Derksen doet deur voor VI-terugkeer voormalig Ajacied dicht
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Valentijn Driessen komt met tip voor Ajax: "Moet hem laten staan"

Amber
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen was onder de indruk van het optreden van Aaron Bouwman bij Ajax. De centrale verdediger speelde dinsdagmiddag tegen FC Groningen een sterke wedstrijd en viel daarbij op door zijn spelinzicht en rust. Ook viel het Driessen op hoeveel er onderling werd gecoacht in de Johan Cruijff ArenA.

Het stadion bleef leeg, omdat de wedstrijd afgelopen zondag na vijf minuten was gestaakt. Het restant werd dinsdagmiddag om 14.30 uur uitgespeeld, wat voor een apart beeld zorgde. "Het was sowieso een gek beeld, een beetje corona-beeld. Het was sowieso een gek beeld dat Ajax wint. Dat zijn ze al heel lang niet meer gewend, het was wel nodig", aldus de journalist van De Telegraaf.

Door de lege tribunes konden journalisten in het stadion, maar ook kijkers thuis, goed horen wat er op het veld werd geroepen. "Je hoorde de spelers elkaar coachen en je hoorde de trainers allemaal dingen roepen, niet altijd de meest verstandige dingen. Sommige dingen waren niet voor herhaling vatbaar", lacht Driessen. "Dan zie je weer hoeveel er onderling gecoacht wordt."

Hoewel Ajax met 2-0 won, ging dat niet vanzelf. "Ajax kwam in eerste helft met de schrik vrij", stelt Driessen, die daarnaast een duidelijke voorkeur heeft voor Bouwman. "Ajax moet Bouwman laten staan. Ik zou Sutalo altijd op de bank zetten, want hij is bang aan de bal. Ik zie sowieso liever jonge jongens uit de jeugd, dan dure spelers die niet leveren."

Buiten het stadion werd tijdens het duel opnieuw vuurwerk afgestoken, tot grote verbazing van Driessen. "Zou er geen politie rondlopen? Blijkbaar kun je hier ongestraft vuurwerk afsteken rondom het stadion:m besluit hij met een sneer.

Gerelateerd:
Fred Grim

Fred Grim spreekt met zomeraanwinst: "We moesten even zitten"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman onthult grote voorbeeld: "Kan veel van hem leren"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Utrecht 14 6 21
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 14 -2 20
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd