Valentijn Driessen komt met tip voor Ajax: "Moet hem laten staan"

Valentijn Driessen was onder de indruk van het optreden van Aaron Bouwman bij Ajax. De centrale verdediger speelde dinsdagmiddag tegen FC Groningen een sterke wedstrijd en viel daarbij op door zijn spelinzicht en rust. Ook viel het Driessen op hoeveel er onderling werd gecoacht in de Johan Cruijff ArenA.

Het stadion bleef leeg, omdat de wedstrijd afgelopen zondag na vijf minuten was gestaakt. Het restant werd dinsdagmiddag om 14.30 uur uitgespeeld, wat voor een apart beeld zorgde. "Het was sowieso een gek beeld, een beetje corona-beeld. Het was sowieso een gek beeld dat Ajax wint. Dat zijn ze al heel lang niet meer gewend, het was wel nodig", aldus de journalist van De Telegraaf.

Door de lege tribunes konden journalisten in het stadion, maar ook kijkers thuis, goed horen wat er op het veld werd geroepen. "Je hoorde de spelers elkaar coachen en je hoorde de trainers allemaal dingen roepen, niet altijd de meest verstandige dingen. Sommige dingen waren niet voor herhaling vatbaar", lacht Driessen. "Dan zie je weer hoeveel er onderling gecoacht wordt."

Hoewel Ajax met 2-0 won, ging dat niet vanzelf. "Ajax kwam in eerste helft met de schrik vrij", stelt Driessen, die daarnaast een duidelijke voorkeur heeft voor Bouwman. "Ajax moet Bouwman laten staan. Ik zou Sutalo altijd op de bank zetten, want hij is bang aan de bal. Ik zie sowieso liever jonge jongens uit de jeugd, dan dure spelers die niet leveren."

Buiten het stadion werd tijdens het duel opnieuw vuurwerk afgestoken, tot grote verbazing van Driessen. "Zou er geen politie rondlopen? Blijkbaar kun je hier ongestraft vuurwerk afsteken rondom het stadion:m besluit hij met een sneer.