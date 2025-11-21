Valentijn Driessen kraakt Ajacied: "Hij was evenmin zo pedant"

Het is een nieuw succes in de rijke carrière van de 78-jarige oefenmeester. "Advocaat is de knuffelbeer en Heintje Davids van het Nederlandse trainersgilde. Al haat hij die typeringen, want de goudeerlijke Hagenaar, die zich in zijn 44-jarige trainerscarrière nogal eens miskend heeft gevoeld als vakman, wil niets liever dan dat over zijn kwaliteiten als succestrainer wordt gepraat", stelt Driessen in de Telegraaf.

Volgens Driessen had Advocaat ook heel anders uit dit avontuur kunnen komen. "Maar Advocaat is niet bang voor afbreukrisico’s en evenmin was De Kleine Generaal zo pedant dat hij een lijstje van voorkeurslanden had opgesteld zoals zijn generatiegenoot Van Gaal met daarop louter toplanden, die sowieso niet bij Advocaat noch bij Van Gaal zouden aankloppen", besluit de journalist.