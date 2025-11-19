Valentijn Driessen kraakt beleid van Ajax: "Een absolute nobody"

Valentijn Driessen is bepaald niet warm geworden van de keuze van Ajax om Denny Landzaat aan te stellen. De oud-Feyenoorder moet in Amsterdam interim-trainer Fred Grim gaan ondersteunen.

"Dat Landzaat, die met Grim al samenwerkte bij Willem II, de rechterhand wordt, zegt ook alles over de status van die jongen", begint Ajax-watcher Mike Verweij eerst in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Dat is nog té licht en té onervaren."

Driessen is een stuk scherper in zijn oordeel over Landzaat. "Een nobody. Een absolute nobody", begint hij. "Die is neergezet door Marijn Beuker en krijgt de grootste talenten van Ajax onder handen. Bij Jong Ajax krijgt Willem Weijs de grootste talenten in handen. Dan denk je ook van: waar gaat het allemaal over?"

De chef voetbal van de ochtendkrant geeft echter ook aan dat Landzaat wel degelijk kan terugvallen op een aardig cv als assistent-trainer. "Landzaat heeft als assistent wél een CV waarvan je zegt: zó. Maar als assistent. En als je ziet met wie hij allemaal heeft samengewerkt...", aldus Driessen.