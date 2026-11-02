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Valentijn Driessen kritisch: "Bijeengeraapte vedetten van Ajax"

Niek
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Ajax won zaterdagavond in eigen huis met 1-0 van AZ door een doelpunt van Tolu Arokodare, maar Valentijn Driessen heeft niet genoten van de topper. De verslaggever van de Telegraaf toont zich in zijn column sowieso kritisch over het niveau op de Nederlandse velden. 

"De Eredivisie herhaalt zich wekelijks: soms amusant en heel af en toe van aanvaardbaar niveau, maar de grote gemene deler op het hoogste voetbalniveau in ons land is toch echt van een stuitende middelmatigheid", schrijft hij. "Het wegzakken op de internationale ranglijst van clubs is het teken aan de wand." 

"Robin Pröpper glom van oor tot oor, want hij had misschien wel één van de mooiste voetbaldagen uit zijn carrière beleefd: 9-0 gewonnen uit bij Excelsior. Alles viel goed. De Rotterdammers speelden 85 minuten met tien man, een wedstrijd mocht je het niet noemen en Wout Weghorst van 34 jaar, die bij Ajax nauwelijks kon aanhaken, maakte voor rust een hattrick. Zijn ploeggenoot Sondre Ørjasæter tekende voor vijf (!) assists", constateert Driessen. 

"Voor de topper PSV-Feyenoord werd een week geleden Champions League-niveau beloofd. Met een beetje goede wil viel er Europa League-niveau te zien in Eindhoven", blikt hij terug. "Van Ajax-AZ werd ook veel verwacht, maar de Noord-Hollandse-derby steeg geen moment uit boven het niveau van de Conference League. In Amsterdam juichen ze vanwege de tweede plaats, maar die danken ze louter aan de verdere nivellering van de Eredivisie." 

"Na een redelijke openingsfase konden de bijeengeraapte vedetten van Ajax het allemaal niet meer belopen en wierpen een muur van verdedigers op voor AZ", vervolgt Driessen kritisch. "Overal in de ArenA wordt gepronkt met Johan Cruijff, het clubicoon aller tijden. Zijn zoon Jordi is de technische baas, maar in weinig tot niets lijkt het huidige Ajax op het Ajax wat Johan Cruijff altijd voor ogen had", stelt hij. 

"Bij het geroemde AZ verwarren ze balbezit met dominant voetbal en het recht op een overwinning. Ajax gunde AZ de bal uit wanhoop, omdat de ploeg er zelf niets mee kon uitrichten. Pas in de allerlaatste minuut lukte het AZ om een keer gevaarlijk te worden. De spits van Oranje, Mexx Meerdink, gaf bijna traditiegetrouw niet thuis. Het was van twee kanten van een frustrerende machteloosheid", besluit Driessen. 

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