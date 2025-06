Valentijn Driessen kritisch: "Dat moet Ajax zichzelf aanrekenen"

"De jeugdopleiding in Nederland, vooral die van Ajax, is altijd toonaangevend geweest en vaak gekopieerd", begint Driessen in zijn column in De Telegraaf. "Hij deed niet onder voor die van FC Barcelona. Talent is er voldoende in ons land en de grootste talenten willen het liefst naar Ajax. Dat er nauwelijks meer toptalenten doorbreken, ligt aan Ajax zelf. Als iemand als Gerard van der Lem, jarenlang werkzaam voor Ajax, ook met jeugdspelers en regelmatig aanwezig op De Toekomst, keer op keer constateert dat er niet goed wordt gewerkt met talentvolle spelers, moet Ajax zich dat aanrekenen."

"Bij RTV Noord-Holland gaf Van der Lem een voorbeeldje van wat hij zag bij een spitsentraining. De vermaarde spits John Bosman, één van Nederlands beste aanvallende koppers, stond op de middenlijn ballen in te spelen, terwijl de onbekende hoofdtrainer de spitsen vertelde wat ze goed en verkeerd deden. De omgekeerde wereld en de oorsprong van het probleem Brian Brobbey", aldus Valentijn Driessen.