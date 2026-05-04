Valentijn Driessen kritisch: "Die twee zijn geen Ajax-materiaal"
Valentijn Driessen denkt dat een schoonmaak noodzakelijk is in de selectie van Ajax. De journalist zag enkele spelers tegen PSV niet het gewenste niveau halen en verwacht dat Jordi Cruijff de transfermarkt op zal moeten.
"Cruijff moet op zoek naar een andere doelman dan Maarten Paes, die weer de nodige steken liet vallen en tweemaal een uittrap over de zijlijn schopte", schrijft Driessen in De Telegraaf. "De backs Lucas Rosa en Anton Gaaei zijn geen Ajax-materiaal. De Braziliaan is zwak aan de bal, terwijl de Deen niet kan verdedigen. Een combinatie van Rosa en Gaaei zou een leuke wisselspeler zijn."
"Youri Baas is talentvol als linker centrale verdediger, maar zit in een mindere fase", vervolgt hij. "Het helpt Baas niet dat Josip Sutalo in de opbouw een onruststoker is aan de bal en defensief slippertjes maakt. Itakura is zoals vaker bij Japanse profs vlees noch vis. Mokio is evenals Baas een talent waar Ajax mee verder kan volgend seizoen, terwijl Youri Regeer als pleister kan dienen, maar toch vooral een wisselspeler is."
"Mika Godts is allesbeslissend, ook tegen PSV met een assist en een doelpunt, maar voor zijn ontwikkeling is het beter een sportieve stap te maken. Voor Cruijff valt te hopen dat hij veel opbrengt, zodat hij de nieuwe basiself van de noodzakelijke kwaliteitsimpulsen kan voorzien. Steven Berghuis blijft een prima speler met een geweldige traptechniek, maar de sleet zit erop. Het lichaam protesteert ver voor het einde van een topwedstrijd en bij een combinatie van nationaal en Europees voetbal iedere drie dagen", aldus Driessen.
