Meldingen
2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

Valentijn Driessen kritisch: "Die twee zijn geen Ajax-materiaal"

Stefan
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen denkt dat een schoonmaak noodzakelijk is in de selectie van Ajax. De journalist zag enkele spelers tegen PSV niet het gewenste niveau halen en verwacht dat Jordi Cruijff de transfermarkt op zal moeten.

"Cruijff moet op zoek naar een andere doelman dan Maarten Paes, die weer de nodige steken liet vallen en tweemaal een uittrap over de zijlijn schopte", schrijft Driessen in De Telegraaf. "De backs Lucas Rosa en Anton Gaaei zijn geen Ajax-materiaal. De Braziliaan is zwak aan de bal, terwijl de Deen niet kan verdedigen. Een combinatie van Rosa en Gaaei zou een leuke wisselspeler zijn."

"Youri Baas is talentvol als linker centrale verdediger, maar zit in een mindere fase", vervolgt hij. "Het helpt Baas niet dat Josip Sutalo in de opbouw een onruststoker is aan de bal en defensief slippertjes maakt. Itakura is zoals vaker bij Japanse profs vlees noch vis. Mokio is evenals Baas een talent waar Ajax mee verder kan volgend seizoen, terwijl Youri Regeer als pleister kan dienen, maar toch vooral een wisselspeler is."

"Mika Godts is allesbeslissend, ook tegen PSV met een assist en een doelpunt, maar voor zijn ontwikkeling is het beter een sportieve stap te maken. Voor Cruijff valt te hopen dat hij veel opbrengt, zodat hij de nieuwe basiself van de noodzakelijke kwaliteitsimpulsen kan voorzien. Steven Berghuis blijft een prima speler met een geweldige traptechniek, maar de sleet zit erop. Het lichaam protesteert ver voor het einde van een topwedstrijd en bij een combinatie van nationaal en Europees voetbal iedere drie dagen", aldus Driessen.

Gerelateerd:
Anton Gaaei aan de bal

Gaaei onthult geheim achter wereldgoals: "Heb het van hem geleerd"

0
Mika Godts

Godts over toekomst bij Ajax: "Voor mij staat Ajax nu op één"

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden Lucas Rosa Anton Gaaei Youri Baas Josip Sutalo Ko Itakura Jorthy Mokio Youri Regeer Mika Godts Steven Berghuis Ajax bestuur & beleid Jordi Cruijff Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marijn Beuker

"Wat hebben, mensen als Mislintat en Beuker bij Ajax te zoeken?"

0
Jaap Stam in Manchester

Stam vertelt openhartig over verslaving: "Toen ik trainer was..."

0
Mats Rots in De Grolsch Veste

'Mats Rots maakt transfer': "Die kan makkelijk bij Ajax spelen"

0
Jaap de Groot

Jaap de Groot reageert: "Dat gebeurt niet door Ajax te verkopen"

0
Paulo da Silva juicht na zijn goal voor Jong Ajax

Ajax-talent geniet in Amsterdam: "Hij heeft het naar zijn zin"

0
Ajax viert een doelpunt van Mika Godts

'FC Barcelona, Arsenal en Chelsea op de tribune voor Ajacied'

0
Wesley Sneijder

Sneijder verschijnt als 'Prins Pils' in bekend tv-programma

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Valentijn Driessen kritisch: "Die twee zijn geen Ajax-materiaal"

Van Hanegem kritisch op Ajax: "Ze kunnen zelf nauwelijks winnen"

Perez verwacht Ajax-transfer: "Hoort in de Bundesliga te spelen"

'KNVB vreest uitspraak in paspoortgate': "Ajax en PSV de CL in"

García ziet probleem bij Ajax: "Iets dat de club moet veranderen"

Ajax Vrouwen blijft in titelrace en laat Excelsior degraderen

Marciano Vink over Ajacied: "Je kan ook niet niet van hem houden"

Cruijff steekt ambitie niet onder stoelen of banken: "Anders gefaald"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws