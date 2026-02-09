Laatste nieuws
Valentijn Driessen kritisch na AZ - Ajax: "Moest zich schamen"

Niek
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Ajax speelde zondagmiddag in Alkmaar met 1-1 gelijk op bezoek bij AZ en Valentijn Driessen toont zich kritisch over de analyse van trainer Fred Grim. De verslaggever van de Telegraaf snapt dat de meegereisde Ajax-fans (wel) teleurgesteld waren over het vertoonde spel. 

"Grim deed met zijn analyse na afloop alsof ze naar een andere wedstrijd hadden gekeken. Hij had dus goed voetbal, combinaties en kansen gezien samen met energie, weerbaarheid, passie en wilskracht bij zijn spelers", blikt hij terug in zijn column. "Dat ze alsnog een gelijkspel uit het vuur wisten te sleepten, vervulde Grim met trots. Terwijl hij zich moest schamen dat Ajax voor de elfde keer in successie niet van AZ wist te winnen", aldus Driessen. 

"Italiaanse en Spaanse taferelen met twee of drie trainerswissels per seizoen zie je liever niet in het nuchtere Nederland", benadrukt hij. "Maar Grim, die na AZ-Ajax iedereen zand in de ogen dacht te strooien met zijn volstrekt ongefundeerde goed-nieuws-show, verliest met zijn onrealistische opstelling snel alle geloofwaardigheid", waarschuwt Driessen, die van mening is dat Ajax drie punten had moeten pakken. 

"Grim neemt niet alleen zichzelf en het publiek in de maling, zijn spelers prikken net zo goed door het opgevoerde toneelstukje heen. In feite neemt hij ze niet serieus, want de Ajacieden wisten stuk voor stuk dondersgoed dat zij een wanprestatie leverden tegen de B-keus van AZ", vervolgt hij. "Door blessures kon Grims interim-collega Leeroy Echteld aan Alkmaarse kant geen beroep doen op zes belangrijke basiskrachten: Jordy Clasie, Sven Mijnans, Kees Smit, Rome-Jayden Owusu-Oduro, Denso Kasius en Mexx Meerdink. Allen geblesseerd", besluit Driessen. 

