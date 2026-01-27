Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Video's

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

Max
bron: De Telegraaf

Valentijn Driessen is nog niet enthousiast over het spel van Ajax. De Amsterdammers pakken onder Fred Grim betere resultaten, maar het spel maakt nog weinig indruk. 

Ajax staat inmiddels nog maar twee punten achter Feyenoord, dat zondag op bezoek gaat bij PSV. "Als Ajax weet te winnen van Excelsior, staat Ajax gewoon tweede. Dat is knap", stelt Driessen in een video-item van de Telegraaf. "Vraag niet met welk voetbal dat gaat, want dat lijkt nog nergens op."

Ook afgelopen weekend tegen FC Volendam (2-0) was Ajax volgens de journalist niet overtuigend. "De eerste helft was nog wel aardig om te zien, maar de tweede helft lieten ze weinig zien. Bij Ajax denken ze gewoon: drie punten geeft vertrouwen. Dat is ook wel zo, maar je mag wel beter spel verwachten", oordeelt hij. "Anders krijg je het ook moeilijk tegen Olympiakos. Die moet je winnen om uitzicht te houden in de Champions League."

Gerelateerd:
Johan Derksen

Derksen duidelijk: "Hij had nooit een Ajax-shirt mogen dragen"

0
Noa Vahle

Noa Vahle uit ergernis over spelersvrouw: "En dan doorjanken..."

0
Lees meer:
Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties