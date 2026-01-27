Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

Valentijn Driessen is nog niet enthousiast over het spel van Ajax. De Amsterdammers pakken onder Fred Grim betere resultaten, maar het spel maakt nog weinig indruk.

Ajax staat inmiddels nog maar twee punten achter Feyenoord, dat zondag op bezoek gaat bij PSV. "Als Ajax weet te winnen van Excelsior, staat Ajax gewoon tweede. Dat is knap", stelt Driessen in een video-item van de Telegraaf. "Vraag niet met welk voetbal dat gaat, want dat lijkt nog nergens op."

Ook afgelopen weekend tegen FC Volendam (2-0) was Ajax volgens de journalist niet overtuigend. "De eerste helft was nog wel aardig om te zien, maar de tweede helft lieten ze weinig zien. Bij Ajax denken ze gewoon: drie punten geeft vertrouwen. Dat is ook wel zo, maar je mag wel beter spel verwachten", oordeelt hij. "Anders krijg je het ook moeilijk tegen Olympiakos. Die moet je winnen om uitzicht te houden in de Champions League."