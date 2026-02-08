Het laatste Ajax Nieuws
Valentijn Driessen kritisch richting Grim: "Je speelt tegen AZ B"
Valentijn Driessen Foto: © De Telegraaf
Valentijn Driessen was na afloop van AZ–Ajax niet onder de indruk van de woorden van Fred Grim. Volgens de Telegraaf-journalist klonk de persconferentie van de Ajax-trainer wel erg positief na het 1-1 gelijkspel.
"Het lijkt wel een goednieuwsshow. Vanwaar? Je speelt tegen AZ B?", sneerde Driessen op de persconferentie. Hij vond dat Grim het spel van Ajax te rooskleurig voorstelde en te weinig kritisch was op het optreden van zijn ploeg.
Grim zelf liet de kritiek langs zich heen glijden. De trainer bleef bij zijn analyse en zag genoeg aanknopingspunten. "Ik denk dat wij een goede eerste helft hebben gespeeld", herhaalde hij, ondanks de opmerkingen van Driessen.
Laatste nieuws
Grim lovend: "Hij kan linksback, op 8 en als controleur spelen"
Valentijn Driessen kritisch richting Grim: "Je speelt tegen AZ B"
Danny Makkelie over afkeuren AZ-doelpunt: "Dit is klip-en-klaar"
VIDEO | Wout Weghorst wil weer geen hand geven aan Wouter Goes
Fred Grim: "Ik wilde Weghorst eerder brengen, maar dat kon niet"
AZ-fans zingen boos na Ajax-duel: "Hij is de hoer van Amsterdam"
Wisselbeleid van Ajax bekritiseerd: "Vind dat echt onbegrijpelijk"
Grim niet blij met tegengoal: "Dit hebben we vooraf besproken"
Hornkamp begrijpt niks van arbitrage: "Ik ga niet zomaar liggen"
Ajax speelt gelijk op bezoek bij AZ na treffer in blessuretijd
Meer nieuws
Baas: "Zouden het horen als ze iets voor me konden betekenen"
Zlatan Ibrahimovic mist 'geweldige' stad: "Ik mis Amsterdam"
Gerbrands over Ajax: "Het Bayern-verhaal hebben we besproken"
Marcel Boekhoorn wijst Ajax de deur: "Geen schijn van kans"
Opstelling bekend: Ajax met volgende 11 namen op bezoek bij AZ
'Ajax volgt verhuur Van Axel Dongen nauwgezet': "Dat is wel fijn"
'Godts-transfer kost Ajax miljoenen door doorverkooppercentage'
Maher Carrizo goud waard? "Goed teken voor de lange termijn"
Vermoedelijke opstelling Ajax: Debutanten beginnen vanaf de bank?
Spaan geeft jonge Ajax-debutant een 9: "Hij viel bevredigend in"
Ouder nieuws
Baas openhartig: "Die speciale band zal er voor altijd blijven"
Analyse Carrizo: veel talent, maar Ajax zal geduld moeten hebben
Freek Jansen tipt Ajax: "Ik zou hem een geweldige optie vinden"
Youri Baas: "Dan komen die revanchegevoelens wel naar boven"
'Arne Slot gelinkt aan Ajax': "Misschien gooit hij een lijntje uit"
Ünüvar vindt spelplezier terug: "Ik kwam niet in de plannen voor"
Johan Inan zeer kritisch op Ajax: "Dat is uitgelopen op een sof"
Resink krijgt transferadvies: "Bij Ajax geen echte nummer zes"
Beste rol voor Carrizo uitgelegd: "Dat heeft een verklaring"
Wint Ajax op bezoek bij AZ? BetMGM pakt weer uit met fraaie odds
Video’s
Anco Jansen lyrisch: "Als er nu al dit soort bedragen komen..."
Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"
Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"
Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"
John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"
Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"
Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"
0 reacties