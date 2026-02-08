Valentijn Driessen kritisch richting Grim: "Je speelt tegen AZ B"

Valentijn Driessen was na afloop van AZ–Ajax niet onder de indruk van de woorden van Fred Grim. Volgens de Telegraaf-journalist klonk de persconferentie van de Ajax-trainer wel erg positief na het 1-1 gelijkspel.

"Het lijkt wel een goednieuwsshow. Vanwaar? Je speelt tegen AZ B?", sneerde Driessen op de persconferentie. Hij vond dat Grim het spel van Ajax te rooskleurig voorstelde en te weinig kritisch was op het optreden van zijn ploeg.

Grim zelf liet de kritiek langs zich heen glijden. De trainer bleef bij zijn analyse en zag genoeg aanknopingspunten. "Ik denk dat wij een goede eerste helft hebben gespeeld", herhaalde hij, ondanks de opmerkingen van Driessen.