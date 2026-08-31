Valentijn Driessen legt vinger op zere plek bij Ajax: "Miskopen"

Valentijn Driessen toont zich in zijn column op de website van de Telegraaf kritisch over het aankoopbeleid van Jordi Cruijff. De verslaggever denkt dat de transfers van Ajax 'niet toekomstbestendig' zijn en spreekt van een experiment.

"Op termijn zou het Ajax opnieuw aan de rand van de afgrond kunnen brengen", waarschuwt hij. "Met een contract tot medio 2028 benadert Cruijff jr. zijn klus bij Ajax zoals iedere andere willekeurige club doet waar kapitaal naar sportief succes moet leiden, en niet de zichzelf bewezen historische clubcultuur. Cruijffs pragmatisme doet denken aan het Ajax van 1997. De selectie van trainer Morten Olsen kreeg een peperdure, externe kapitaalinjectie en won met schitterend voetbal de dubbel", blikt Driessen terug.

"Vijf maanden later was de zeepbel doorgeprikt, Olsen ontslagen en volgden vier magere jaren met slechts één KNVB-beker", vervolgt hij. "Wat laat Cruijff achter als hij in 2028 de deur achter zich dichttrekt? Sportief geen toekomstbestendig Ajax met dure huurlingen en transfervrije oudere spelers met twee- en driejarige contracten zonder veel restwaarde. Terwijl aan Cruijffs miljoenenaankopen een luchtje zit", constateert Driessen.