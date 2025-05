Valentijn Driessen looft PSV'er: "Ajax had geen behoefte aan hem"

"Ajax had geen behoefte aan de 36-jarige Kroaat, die na lang blessureleed overal werd aangeboden en van wie werd gedacht dat hij bij de afbouw van zijn carrière nog wat euro’s wilde verzamelen", schrijft Driessen in De Telegraaf. "Dankzij zijn doelpunten, assists, professionele houding en als verlengstuk van Bosz in het veld is Perisic van onschatbare waarde geweest voor het kampioenschap van PSV."

"Terecht dat de club hem wil behouden. Perisic is voor technisch directeur Alex Kroes van Ajax een van de redenen dat hij zich sterk maakt voor de terugkeer van Dusan Tadic in Amsterdam. De statistieken van de 36-jarige Serviër bij Fenerbahçe zijn prima en in zijn periode bij Ajax bewees hij eerder een voorbeeldprof te zijn", aldus Driessen.