Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Valentijn Driessen heeft zich in een video-item van De Telegraaf zeer kritisch uitgelaten over het spel van Ajax na het gelijkspel tegen NEC. Volgens de chef voetbal is de club volledig kwijt wat Ajax jarenlang kenmerkte: dominant voetbal met de bal.

"Zo treurig, Ajax", begint Driessen. Hij begrijpt dat Ajax in moeilijke tijden kiest voor een behoudende aanpak, maar ziet dat dit volledig doorslaat. "Als je tegen Feyenoord thuis speelt en je zit in een hele moeilijke fase, dan kan iedereen bedenken dat je misschien heel defensief speelt en gokt op de counter. Prima, ze deden het ook bij NEC."

Volgens Driessen lag er in Nijmegen voldoende ruimte om toe te slaan. "NEC gaat toch komen, dus er komen kansen. Die kwamen er. Die gaf NEC ook wel weg." Ajax stond zelfs met 2-1 voor, maar zag het duel na rust kantelen. "Dan wordt het net na rust 2-2 en kom je tegen tien man te staan."

Wat daarna volgde, is volgens Driessen onacceptabel voor een club als Ajax. "Dan speel je 35 minuten lang tegen tien man, als Ajax zijnde, kom je nog nauwelijks van je eigen helft af, creëer je geen kans…" De conclusie is hard: "Ajax is gewoon helemaal verleerd om met de bal te voetballen. Om dominant voetbal te spelen.”

De columnist wijst daarbij ook naar de trainersvisie. "Dat ga je krijgen op het moment dat trainers, in dit geval Fred Grim, het belangrijkste vinden om achterin de boel dicht te gooien. Het is hemeltergend wat Ajax laat zien in Nijmegen."

Waar Ajax en Feyenoord volgens Driessen een zware periode tegemoet gaan, ziet hij PSV juist probleemloos op de titel afstevenen. "PSV wordt lachend kampioen en daarna is het de lamme en de blinde. Een hele lange, donkere kerst in Rotterdam en Amsterdam."

De Eindhovenaren laten dit seizoen geen steken vallen, verwacht Driessen. "Bij PSV kan de vlag uit. Dit PSV gaat dit keer niet weer negen punten verspelen. Dat kan ik me niet voorstellen." Concurrenten zullen volgens hem vanzelf punten laten liggen. "Dan moet je er ook vanuit gaan dat Feyenoord alles wint, die gaan nog wel punten laten liggen. En ook Ajax gaat nog punten laten liggen."

De enige vraag die nog resteert: wanneer valt de beslissing? "Ik denk dat PSV zich op kan maken voor een kampioenschap. De vraag is: is dat in april, maart of mei."

