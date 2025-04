Valentijn Driessen maakt pikante vergelijking: "Dat is volksmennerij"

“Dank jullie wel voor de support sinds het begin van dit seizoen. Zeven wedstrijden, zeven battles. Dit is nog niet alles. All together”, zei Farioli vanuit de bus. “Die Farioli is er wel eentje hoor”, stelt Wilfred Genee. De presentator vraagt Driessen: “Heb je hem in die bus gezien of niet?” Driessen: “Dan denk je gelijk aan mensen van een hele tijd geleden. Dat is volksmennerij."

René van der Gijp haakt vervolgens in: “Hij hoeft zich niet te gedragen als een Nederlander, hè? Het is een Italiaan. Gevoel voor drama.” “Theater!”, onderbreekt Driessen. “Jij vond het een beetje over de top?”, vraagt Wilfred Genee. “Behoorlijk, ja. En dit is natuurlijk niet de eerste keer. Volgens mij hebben die spelers het gedaan hoor. Hij heeft toch niet in het veld gestaan?”, aldus Driessen.