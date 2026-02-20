Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Valentijn Driessen: "NEC? Zij gaan het Ajax makkelijk maken"

Gijs Kila
bron: Kick Off
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Orange Pictures

Valentijn Driessen verwacht weinig problemen voor Ajax in het thuisduel met NEC. De Amsterdammers ontvangen de Nijmegenaren zaterdagavond om 21.00 uur in de Johan Cruijff Arena, met beide ploegen nog volop in de race om plek twee, die momenteel in handen is van Feyenoord.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf krijgt Driessen de vraag hoe NEC het Ajax moeilijk kan maken. Zijn antwoord is veelzeggend. "NEC? Zij gaan het Ajax makkelijk maken."

De chef voetbal licht zijn opvallende stelling direct toe. "Omdat ze gaan spelen zoals ze dit seizoen spelen: met z’n allen naar voren voetballen." Volgens Driessen speelt die aanvallende benadering Ajax juist in de kaart.

Ook de mogelijke terugkeer van Philippe Sandler bij NEC ziet hij als een voordeel voor de thuisploeg. "Tegen Sparta speelde Sandler niet. Die speelt nu weer wel. Dat betekent al twee goals voor Ajax meer. Dat hebben we de laatste weken gezien."

Driessen wijst erop dat NEC sterk uit de winterstop kwam, maar dat de vorm inmiddels wat is weggezakt. "Ze hebben verloren van FC Utrecht en gelijkgespeeld tegen Sparta", aldus de journalist. "Sparta kan ook wel goed verdedigen. Daar heeft NEC moeite mee."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Patrick Kluivert baalt

Patrick Kluivert reageert op Ajax-gerucht: "Laat ik in het midden"

0
Youri Baas, Josip Sutalo, Vitezslav Jaros en Davy Klaassen

Ajax-vrees wordt werkelijkheid; zware kruisbandblessure voor Jaros

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen Eredivisie
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties