Valentijn Driessen: "NEC? Zij gaan het Ajax makkelijk maken"

Valentijn Driessen verwacht weinig problemen voor Ajax in het thuisduel met NEC. De Amsterdammers ontvangen de Nijmegenaren zaterdagavond om 21.00 uur in de Johan Cruijff Arena, met beide ploegen nog volop in de race om plek twee, die momenteel in handen is van Feyenoord.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf krijgt Driessen de vraag hoe NEC het Ajax moeilijk kan maken. Zijn antwoord is veelzeggend. "NEC? Zij gaan het Ajax makkelijk maken."

De chef voetbal licht zijn opvallende stelling direct toe. "Omdat ze gaan spelen zoals ze dit seizoen spelen: met z’n allen naar voren voetballen." Volgens Driessen speelt die aanvallende benadering Ajax juist in de kaart.

Ook de mogelijke terugkeer van Philippe Sandler bij NEC ziet hij als een voordeel voor de thuisploeg. "Tegen Sparta speelde Sandler niet. Die speelt nu weer wel. Dat betekent al twee goals voor Ajax meer. Dat hebben we de laatste weken gezien."

Driessen wijst erop dat NEC sterk uit de winterstop kwam, maar dat de vorm inmiddels wat is weggezakt. "Ze hebben verloren van FC Utrecht en gelijkgespeeld tegen Sparta", aldus de journalist. "Sparta kan ook wel goed verdedigen. Daar heeft NEC moeite mee."