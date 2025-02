Valentijn Driessen noemt Ajax-speler als voorbeeld voor Noa Lang

Lang leek de kritiek van de PSV-fans slecht te trekken, zo zag ook Driessen. "Waar Noa Lang het nodig vond om kritisch publiek tijdens PSV-Willem II herhaaldelijk het zwijgen op te leggen met een vingertje voor de mond, daar vierde Ajacied Christian Rasmussen zijn goal in Sittard samen met de meegereisde Ajax-fans", schrijft hij in De Telegraaf.

Rasmussen werd vorige week uitgefloten bij zijn invalbeurt in De Klassieker. "Rasmussen is in weinig een typische Ajax-aanvaller en kende geen gelukkige invalbeurten dit seizoen in de Eredivisie. Vandaar de kritische benadering. Maar zoals het hoort ging de rustige Deen de strijd met het publiek van Ajax aan op het veld. Met zijn treffer en reactie won hij ongetwijfeld de gunst van de fans en zal hij bij zijn volgende invalbeurt met gejuich worden begroet", aldus Driessen.

De journalist weet dat de kop van jut zijn ook een wake-up call voor spelers kan zijn. Hij wijst daarbij naar Daley Blind, Hakim Ziyech en Kenneth Taylor. "Dit trio, waarvan twee door Ajax zelfopgeleide spelers, onderging in eigen huis de vernedering van massaal uitgefloten te worden. Keihard, maar er valt niet te ontkennen dat deze drie Ajacieden kerels zijn geworden door zich eroverheen te knokken."

"Of Noa Lang die status ooit bij enige club zal bereiken, valt te betwijfelen. De aanvaringen met supporters van z’n werkgevers zijn structureel van aard", merkt Driessen op. Hij verwacht dan ook dat de oud-Ajacied gaat vertrekken uit Eindhoven. "Nu Lang na het verlies bij PEC Zwolle op 18 januari opnieuw de confrontatie met de PSV-fans aanging, is het geen gewaagde stelling dat de linksbuiten zijn langste tijd in Eindhoven heeft gehad. Na de zomer is hij geen speler meer van PSV."