Valentijn Driessen onthult: "Ajax is serieus met hem bezig"

Ajax zoekt een opvolger voor Alex Kroes en zou daarvoor zijn uitgekomen bij Cruijff. "Die is wel in beeld. Ajax is serieus met hem bezig", verzekert Driessen woensdagavond in Vandaag Inside. "Als het een no go was geweest, dan hadden ze hem dat laten weten. Er is serieus contact geweest en er is nog altijd contact. Hij heeft niet bij Ajax gespeeld, maar zal de club wel een warm hart toedragen."

De nieuwe td van Ajax moet helpen in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Johan Derksen weet wel bij wie Cruijff eventueel zou uitkomen als hij aan de slag gaat bij Ajax: Peter Bosz. De analist ziet dat echter niet gebeuren. "Als PSV hoort dat Cruijff bij Ajax gaat werken, dan gaan zij Bosz natuurlijk langer vastleggen", meent Derksen.

Driessen zou het wel zien zitten. "Dat zou natuurlijk geweldig zijn voor Ajax, als Bosz het wél zou doen. Niemand biedt garanties de afgelopen jaren. Dat hebben we wel gezien met Jan van Halst, Kroes... en wie hebben er niet gefaald daar? Danny Blind, dus wat dat betreft...", besluit Driessen.