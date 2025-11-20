Kick-off Podcast
Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Valentijn Driessen onthult: "Ajax is serieus met hem bezig"

Max
bron: Vandaag Inside
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen weet dat Ajax serieus bezig is met de komst van Jordi Cruijff. De zoon van clubicoon Johan Cruijff moet de nieuwe technisch directeur worden in Amsterdam. 

Ajax zoekt een opvolger voor Alex Kroes en zou daarvoor zijn uitgekomen bij Cruijff. "Die is wel in beeld. Ajax is serieus met hem bezig", verzekert Driessen woensdagavond in Vandaag Inside. "Als het een no go was geweest, dan hadden ze hem dat laten weten. Er is serieus contact geweest en er is nog altijd contact. Hij heeft niet bij Ajax gespeeld, maar zal de club wel een warm hart toedragen."

De nieuwe td van Ajax moet helpen in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Johan Derksen weet wel bij wie Cruijff eventueel zou uitkomen als hij aan de slag gaat bij Ajax: Peter Bosz. De analist ziet dat echter niet gebeuren. "Als PSV hoort dat Cruijff bij Ajax gaat werken, dan gaan zij Bosz natuurlijk langer vastleggen", meent Derksen.

Driessen zou het wel zien zitten. "Dat zou natuurlijk geweldig zijn voor Ajax, als Bosz het wél zou doen. Niemand biedt garanties de afgelopen jaren. Dat hebben we wel gezien met Jan van Halst, Kroes... en wie hebben er niet gefaald daar? Danny Blind, dus wat dat betreft...", besluit Driessen.

Johan Derksen
Derksen deelt waarschuwing uit aan Ajax: "Is net Trump-junior"
Iñigo Perez

'Ajax in zoektocht naar hoofdtrainer gelinkt aan Iñigo Perez'

Spandoek voor Abdelhak Nouri

Ajax komt spoedig met speciaal eerbetoon aan Abdelhak Nouri (28)

Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen Jordi Cruijff
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff in beeld bij Ajax': "Weer een romantische keuze"

Peter Bosz

Peter Bosz spoedig naar Ajax? "Zijn contract bij PSV loopt af"

Willem van Hanegem

Willem van Hanegem niet enthousiast over Ajax-nieuws: "Niet best"

Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

