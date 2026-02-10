Laatste nieuws
Valentijn Driessen onthult: dit zei Goes tegen Wout Weghorst

bron: Vandaag Inside
Wout Weghorst weigerde zondagmiddag na afloop van het duel tussen AZ en Ajax de hand te schudden van AZ-verdediger Wouter Goes. Valentijn Driessen onthulde maandagavond waarom Weghorst daartoe besloot.

"Hij negeert hem bewust, omdat die Wouter Goes heel raar uit de hoek komt op het veld", vertelt Driessen bij Vandaag Inside. "K-kleuter, k-mongool, k-debiel, en zo. Dat vertelde Wout mij. Ik had gezegd dat het niet geven van een hand een slecht voorbeeld is voor je kinderen. Daar reageerde hij op, hij zei: dan ben je niet goed ingelicht, want dit en dat flikt die Goes. En dan moet ik Weghorst gelijk geven, dan zou ik hem ook geen hand geven."

Johan Derksen is sowieso niet te spreken over het gedrag van Goes in het veld. "Dit moeten de scheidsrechters oplossen", meent Derksen. "Die Goes maakt bij iedere corner een overtreding waarvoor je de bal op de stip kunt leggen. Ik zou maar eens op die Goes letten, want die begint structureel wangedrag te vertonen. Als je op die jongen let, kun je hem iedere wedstrijd wel tot de orde roepen."

Volgens scheidsrechter Bas Nijhuis liggen sommige spelers onder een vergrootglas bij het scheidsrechterskorps. "Onderling praten we daar als scheidsrechters ook over, hoe je dat moet benaderen. Je kunt alleen handelen bij zaken die je ziet. Dat knijpen is volgens mij wel een beetje gestopt nu, maar dat vasthouden bij corners... En dat geldt voor alle spelers: geef maar gewoon tien tot twintig strafschoppen, dan is het misschien een keer afgelopen."

Driessen vraagt zich af of de woorden van Goes niet ter ore komen bij de scheidsrechters. "Maar als hij dit zegt, is dat dan een rode kaart? Jullie hebben je oren ook bij je, toch?", aldus Driessen. Volgens Nijhuis is in het veld lang niet alles te horen. "Maar als ik het hoor, geef ik direct een rode kaart. Tuurlijk."

