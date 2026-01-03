HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Valentijn Driessen openhartig: "Mijn vrouw vindt dat wel jammer"

Niek
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Orange Pictures

Valentijn Driessen is blij dat de feestdagen weer voorbij zijn. De verslaggever van de Telegraaf, die regelmatig als gast aanschuift in het programma Vandaag Inside om over de laatste ontwikkelingen bij Ajax te praten, juicht tevens het vuurwerkverbod toe. 

“Ik vind vuurwerk verschrikkelijk, en al die poespas eromheen", vertelt hij op de website van VI. "En ook elkaar allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen… Het is gewoon één dag later, één dag dichter bij de dood", aldus Driessen, die zelf tijdens de feestdagen in Oman verbleef. 

Hij was echter niet van plan om een groot feest te vieren. “We hebben ooit kerst en oud en nieuw in Australië gevierd, toen hebben we ook niks gedaan". blikt hij terug. "Dan gaan we gewoon om elf uur naar bed. We vieren helemaal niks. Wat moet je nou in Oman eten? Als ze tomatensoep, carpaccio of een caesar¬salade hebben, vind ik alles prima. Dan kom ik er wel uit. Nee, ik ben ook niet van de gourmet", benadrukt Driessen.

"En ook niet van het koken en zo. Ben je een hele tijd bezig, en binnen een minuut heb je alles op, ook zonde", vervolgt de verslaggever, die in december ook geen cadeaus heeft gekocht voor zijn vrouw of kinderen. "Dat deden we wel met Sinterklaas, toen de kinderen wat jonger waren, maar daar zijn we ook vanaf gestapt", verklapt hij. "Ik moet eerlijk zeggen dat mijn vrouw dat wel jammer vindt hoor, maar ze zit met vier mannen thuis die geen van allen wat willen. Die drie zijn hetzelfde als hun vader", besluit Driessen. 

