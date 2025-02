Valentijn Driessen over Ajax-fans: "Een soort carnavalspubliek"

“In de KNVB-beker won Ajax met de hakken over de sloot tegen Telstar en de ArenA ging uit zijn dak. Het is een soort carnavalspubliek, de mensen die je ook op het schaatsen terugvindt. Het is een soort carnavalspubliek", sneert Driessen, die opmerkt dat Ajax-fans dit seizoen pas één keer hebben gefloten.

“Er werd één keer gefloten, toen Ajax zich in de slotfase van De Klassieker bij een 1-1 stand in de slotfase helemaal liet overvleugelen door Feyenoord", blikt hij terug. "Maar voor het overige neemt het publiek alles voor lief. Het beleid van de club is er nu op gericht om in de top-twee te eindigen en de Champions League te halen. Dat is het belangrijkste. Maar volgens mij kan je ook tweede worden op de Ajax-manier”, besluit Driessen.