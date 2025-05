Valentijn Driessen: "Positie van Farioli is nagenoeg onhoudbaar"

Driessen zag dat Ajax het afgelopen seizoen weinig Ajax-DNA meer had, ondanks dat Farioli beweerde van wel. "Francesco Farioli begrijpt het Ajax-gevoel niet en zal het nooit voelen en begrijpen", oordeelt hij in de Telegraaf. "Vandaar zijn Italiaanse voetbalbenadering, die in alles vloekt met het dna van Ajax, zoals het eeuwige gewissel, het rouleren, de hang naar routine, het verkwanselen van een kwartfinale in de Europa League, de heiligverklaring van data of het letterlijke verbod om over het kampioenschap te praten."

Toch is Farioli volgens Driessen niet de enige schuldige. "Hij volgde zijn eigen weg, maakte gebruik van geboden vrijheden en haalde de sportieve doelstelling. De echte schuldigen die Ajax aandoen wat Ajax nu wordt aangedaan zijn zij die Farioli aanstelden, hun zegen gaven en hem zijn vrije gang lieten gaan", stelt hij. "De voetbaldirecteuren Marijn Beuker en Alex Kroes, toezichthouders Danny Blind en Michael van Praag en rvc-adviseur Louis van Gaal."

Ajax had het kampioenschap in handen, maar pakte de laatste vier wedstrijden slechts twee punten. "Het aflopende seizoen zal als een etterbult zijn voor Ajax als er niet wordt ingegrepen. Wel of geen kampioen, na alles wat er is gebeurd is de positie van Farioli nagenoeg onhoudbaar", concludeert Driessen. De beleidsbepalers zullen over hun eigen schaduw heen moeten stappen. Blijven ze in hun tunnelvisie volharden, dan wordt het van kwaad tot erger."