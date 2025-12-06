Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Valentijn Driessen prijst Ajacied: "Op de goede momenten"

Max
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen vindt dat Fred Grim goed omgaat met jeugdspelers. De hoofdtrainer van Ajax geeft de laatste wedstrijden een aantal jongelingen de kans. 

Volgens Driessen maakt Grim op de juiste momenten gebruik van jeugdspeler. "Hij laat ze invallen op de goede momenten. Bij een 1-0 of 2-0 voorsprong en niet bij een 3-0 achterstand", vertelt de journalist in een video-item van de Telegraaf. "Dat gebeurde bij Heitinga een keer. Je moet die jongens een bepaald vertrouwen geven."

Driessen meent dat dat erg belangrijk is. "Als je denkt: deze wedstrijd gaat de goede kant op, laat ze dan maar invallen. Of vanuit de basis meedoen, zoals Bouwman. Hij deed het best aardig. Hij was nog een beetje wiebelig, maar voor de rest deed hij het redelijk", besluit hij.

Zet in op Ajax tegen Fortuna Sittard!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Fred Grim

Fred Grim haalt talent (16) bij eerste selectie voor training

0
Mike Verweij

Verweij onthult transferplannen Ajax: "Zal zeker gehaald worden"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen Fred Grim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kaj Sierhuis

Sierhuis baalt van situatie Ajax: "Iedere liefhebber hoopt dat"

0
Valentijn Driessen

Driessen verwacht geen harde straffen: "Daar wordt om gelachen"

0
Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

0
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Utrecht 14 6 21
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 14 -2 20
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd