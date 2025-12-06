Valentijn Driessen prijst Ajacied: "Op de goede momenten"

Volgens Driessen maakt Grim op de juiste momenten gebruik van jeugdspeler. "Hij laat ze invallen op de goede momenten. Bij een 1-0 of 2-0 voorsprong en niet bij een 3-0 achterstand", vertelt de journalist in een video-item van de Telegraaf. "Dat gebeurde bij Heitinga een keer. Je moet die jongens een bepaald vertrouwen geven."

Driessen meent dat dat erg belangrijk is. "Als je denkt: deze wedstrijd gaat de goede kant op, laat ze dan maar invallen. Of vanuit de basis meedoen, zoals Bouwman. Hij deed het best aardig. Hij was nog een beetje wiebelig, maar voor de rest deed hij het redelijk", besluit hij.