Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"

Myron Boadu staat hoog op het verlanglijstje van Ajax als mogelijke opvolger van Brian Brobbey, maar volgens Valentijn Driessen past de spits totaal niet in het Amsterdamse spel.

In de Kick-off podcast van De Telegraaf is de journalist uitgesproken kritisch over de geschiktheid van de 24-jarige aanvaller voor de Eredivisionist. "Ik vind Boadu geen spits voor Ajax", stelt Driessen. "Het is echt een loper en hij heeft ruimte nodig, want het is niet de meest technische speler aan de bal. Ook in de kleine ruimte heeft hij veel moeite, dus in feite past hij niet bij het spel waar Ajax naar toe wil."

Toch ziet hij wel enig nut in specifieke situaties. "In de Champions League komt er natuurlijk ruimte, want dan zal Ajax toch veelal de underdog zijn. Misschien dat je hem dan wel kan gebruiken, maar ik vind het geen Ajax-spits."

Boadu staat momenteel bij AS Monaco onder contract, maar komt daar niet voor in de plannen voor. In het verleden blonk hij uit bij AZ, onder meer in samenwerking met Calvin Stengs. Driessen: "Hij is, of was, wel vliegensvlug. Samen met Stengs heeft hij Feyenoord nog een keer pijn gedaan."