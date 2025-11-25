Valentijn Driessen tipt Ajax: "Betaal hem desnoods 10 miljoen"

Johan Derksen vindt Jordi Cruijff niet de juiste kandidaat om technisch directeur van Ajax te worden. In Vandaag Inside legt hij uit dat de club iemand nodig heeft die zich al heeft bewezen bij andere organisaties en volgens hem valt Cruijff niet in die categorie.

Aan tafel komt de zoektocht van Ajax ter sprake, waarbij Dick Advocaat eerder Wesley Sneijder tipte. Derksen ziet dat echter niet zitten. "Je moet nou niet iedere speler gaan noemen. Er wordt gesproken met Jordi Cruijff. Ik vind Jordi een uitstekende jongen, hij heeft een rustige persoonlijkheid en heeft heel veel meegemaakt", begint hij.

Toch mist Cruijff volgens Derksen de gewenste staat van dienst. "Hij heeft nou niet een denderende carrière als technisch directeur. Hij heeft in Israël gezeten en daar Peter Bosz gehaald, dat was een goede beslissing. Als Ajax zou ik zoeken naar een technisch directeur die het ergens al heeft laten zien, en dan kom ik uit bij de jongen van AZ", doelend op Max Huiberts.

Valentijn Driessen onderschrijft dat. "Betaal hem desnoods 10 miljoen, want hij verdient gewoon 300 miljoen voor AZ." Ook andere namen komen voorbij, zoals Jordy Zuidam, maar Derksen ziet dat niet gebeuren. "Die schijnt wel winst te maken, dat de verkopen meer opleveren dan de aankopen. Maar dat vind ik zo'n kwajongen en geen personality voor Ajax. Voor de rest heb je weinig goede technisch directeuren in Nederland." René van der Gijp noemt Frank Arnesen als optie, maar Derksen wuift dat weg: "Dat is een beetje passé."

Daarnaast wordt de uitgelekte foto besproken die eerder door De Telegraaf werd gepubliceerd. Volgens Driessen was er geen sprake van een geregisseerd beeld. "Dat was een kelner die de foto heeft gemaakt."