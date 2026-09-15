Valentijn Driessen tipt de KNVB: "Ga dan het vak ontruimen!"

Het besluit van de KNVB is genomen na overleg met het Openbaar Ministerie, de politie, minister David van Weel van Justitie en Veiligheid en burgemeester Paul Depla van Breda. Depla sprak namens de burgemeesters van gemeenten met een betaald voetbalorganisatie. Valentijn Driessen kan zich absoluut niet vinden in de aangescherpte maatregelen. "Het hele stadion wordt ontruimd bij vuurwerk. Één iemand gooit een rotje en er gaan 50.000 man naar huis? Dat is waanzin! Ga dan het vak ontruimen."

Johan Derksen is het op dat punt met Driessen eens, maar plaatst ook vraagtekens bij de huidige regels. "Dat ben ik met je eens, als je vuurwerk krijgt dat je door gaat. Maar als je één plastic bekertje op het veld gooit gaan ze van het veld. Dat slaat ook nergens op. Dat is typisch meneer Van Weel (Minister van Justitie en Veiligheid van Nederland), hij bemoeit zich ermee en het wordt chaos. Dat laat hij iedere dag zien. Dit is geen voetballer, die man. Als die supporters van PEC Zwolle het geweten hadden, dan hadden ze in de rust een rotje op het veld gegooid."