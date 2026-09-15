Valentijn Driessen tipt de KNVB: "Ga dan het vak ontruimen!"
De KNVB scherpt de protocollen rond vuurwerk tijdens voetbalwedstrijden aan. Wedstrijden worden voortaan direct stilgelegd wanneer vuurwerk richting het veld of een ander vak wordt gegooid of geschoten. De nieuwe aanpak leidt tot stevige kritiek van de tafelgasten van Vandaag Inside.
Het besluit van de KNVB is genomen na overleg met het Openbaar Ministerie, de politie, minister David van Weel van Justitie en Veiligheid en burgemeester Paul Depla van Breda. Depla sprak namens de burgemeesters van gemeenten met een betaald voetbalorganisatie. Valentijn Driessen kan zich absoluut niet vinden in de aangescherpte maatregelen. "Het hele stadion wordt ontruimd bij vuurwerk. Één iemand gooit een rotje en er gaan 50.000 man naar huis? Dat is waanzin! Ga dan het vak ontruimen."
Johan Derksen is het op dat punt met Driessen eens, maar plaatst ook vraagtekens bij de huidige regels. "Dat ben ik met je eens, als je vuurwerk krijgt dat je door gaat. Maar als je één plastic bekertje op het veld gooit gaan ze van het veld. Dat slaat ook nergens op. Dat is typisch meneer Van Weel (Minister van Justitie en Veiligheid van Nederland), hij bemoeit zich ermee en het wordt chaos. Dat laat hij iedere dag zien. Dit is geen voetballer, die man. Als die supporters van PEC Zwolle het geweten hadden, dan hadden ze in de rust een rotje op het veld gegooid."
Driessen haalt vervolgens de recente wedstrijd van FC Utrecht aan. "FC Utrecht heeft er gewoon voordeel van gehad. Gewoon staken en daarna volgas van 3-1 naar 3-3. Dat moet niet kunnen. Ze gaan nu het hele stadion ontruimen en daar hebben ze wel politiemacht voor?" Derksen verwacht dat de nieuwe aanpak ook buiten het stadion voor problemen kan zorgen. "Daar zal de commissaris van de politie en de burgemeester ook tegen protesteren, want dan heb je ongein in de stad."
René van der Gijp vindt ondertussen dat de situatie rond supportersgeweld niet moet worden overdreven. "Vergeleken met de tijd dat ik voetbalde valt het allemaal wel mee. Één keer per jaar bij Feyenoord, één keer per jaar bij Ajax had je wat, maar verder valt het wel mee. Het is toch niet zo dat er elke week wordt gevochten in een stadion?" Derksen ziet een eenvoudige oplossing voor de problemen rond uitfans: "Het is makkelijk op te lossen, geen supporters mee naar uitwedstrijden."
Driessen sluit zich daarbij aan en gaat nog een stap verder. "Eindelijk iemand die aan mijn kant staat, weg met die uitsupporters. Het maakt niks uit voor de sfeer in het stadion."
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Valentijn Driessen tipt de KNVB: "Ga dan het vak ontruimen!"
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