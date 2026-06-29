Valentijn Driessen twijfelt: "Bij Ajax was hij niet onomstreden"
Valentijn Driessen denkt dat Wout Weghorst komend seizoen de eerste spits van FC Twente zal zijn. Volgens de journalist kan John van den Brom moeilijk om de nieuwe aanwinst heen.
Weghorst maakte vorige week de transfervrije overstap van Ajax naar FC Twente. Driessen vraagt zich af hoeveel waarde de spits gaat hebben voor de Tukkers. "Als hij onomstreden zou zijn, dan was hij natuurlijk twee jaar lang bij Ajax de eerste spits geweest, en dat was hij niet", stelt hij bij de Telegraaf. De spits scoorde twintig doelpunten in 65 wedstrijden voor Ajax.
De journalist geeft toe dat dat niet alleen aan Weghorst te wijten is. "Dat heeft natuurlijk ook oorzaken, want het was een puinhoop bij Ajax", erkent hij. "Maar je kan je wel afvragen of hij zo goed is dat hij dadelijk FC Twente op sleeptouw neemt. Op zijn arbeidsethos is niets aan te merken, maar het gaat ook wel om de kwaliteit. Ik ben heel benieuwd of hij dat ook kan brengen."
Weghorst op de bank zetten is volgens Driessen geen optie. "John van den Brom die wordt natuurlijk met hem opgezadeld, want hij moet spelen. Als je Erik ten Hag over Weghorst hoort, dan kun je hem moeilijk op de bank zetten, dus hij moet spelen", klinkt het. "Maar of hij dan goed genoeg is en ook het verschil kan maken als spits, ik ben heel benieuwd. Hij is natuurlijk wel iemand die de boel helemaal gek maakt."
Valentijn Driessen twijfelt: "Bij Ajax was hij niet onomstreden"
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