Valentijn Driessen twijfelt: "Bij Ajax was hij niet onomstreden"

Weghorst maakte vorige week de transfervrije overstap van Ajax naar FC Twente. Driessen vraagt zich af hoeveel waarde de spits gaat hebben voor de Tukkers. "Als hij onomstreden zou zijn, dan was hij natuurlijk twee jaar lang bij Ajax de eerste spits geweest, en dat was hij niet", stelt hij bij de Telegraaf. De spits scoorde twintig doelpunten in 65 wedstrijden voor Ajax.

De journalist geeft toe dat dat niet alleen aan Weghorst te wijten is. "Dat heeft natuurlijk ook oorzaken, want het was een puinhoop bij Ajax", erkent hij. "Maar je kan je wel afvragen of hij zo goed is dat hij dadelijk FC Twente op sleeptouw neemt. Op zijn arbeidsethos is niets aan te merken, maar het gaat ook wel om de kwaliteit. Ik ben heel benieuwd of hij dat ook kan brengen."