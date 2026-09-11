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Valentijn Driessen verbaasd door Ajacied: "Wat een onzin"

Max
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Thilo Kehrer heeft voor verbazing gezorgd bij Valentijn Driessen. De Duitser kwam deze zomer naar Ajax. 

Kehrer werd op huurbasis overgenomen van AS Monaco en werd deze week gevraagd of hij open zou staan voor een langer verblijft in Amsterdam. "We zullen zien hoe het seizoen verloopt, maar ik sta er zeker voor open. Er zijn nog veel wedstrijden tot volgend jaar. We zullen zien", liet hij weten aan ESPN.

Het zorgt voor verbazing bij Driessen. "Kehrer voelt zich al zodanig thuis, dat hij wel langer wil blijven. Hij loopt hier een week rond. Wat een onzin!", reageert hij in de podcast Kick-off van de Telegraaf

Volgens de journalist wil Kehrer een wit voetje halen bij de supporters van Ajax. "Het is alleen maar voor de buitenwereld. De supporters willen dit horen. Ongelooflijk", besluit hij. 

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