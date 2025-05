Valentijn Driessen voorspelt Ajax-transfer: "Dan is hij weg"

Mike Verweij gelooft niet zo in een zomerse transfer van Weghorst. "Ik denk dat Wout Weghorst heel graag met Ajax Champions League wil spelen. Hij heeft ook een contract dus ik denk ook niet dat Ajax van hem af wil", stelt hij in Kick-off van de Telegraaf. "En ik denk ook dat Wout, maar dat ziet hij altijd, kansen ziet om eerste spits bij Ajax te worden."

Driessen denkt dat Weghorst meer garantie op speeltijd wil. "Hij gaat niet nog een jaar op de bank zitten. Zo'n speler is het niet en dan kiest hij gewoon voor het voetballen", aldus de journalist. "Champions League is leuk en aardig. Maar als je bij Besiktas misschien geen 2,5 miljoen, maar vijf miljoen euro op je bankrekening kan bijschrijven, dan is Wout Weghorst denk ik weg."

Volgens Driessen wordt Weghorst niet zomaar eerste spits in Amsterdam. "Ik zie niet in waarom Ajax hem de toezegging gaat doen dat hij eerste spits wordt. Zelfs niet als Brobbey weggaat, want dan gaan ze ongetwijfeld op zoek een andere spits", voorspelt hij. "Ik denk niet dat je met Weghorst als eerste spits de Champions League in kan."