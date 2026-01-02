Valentijn Driessen voorspelt nieuwe Ajax-trainer: "Kans is groot"

Volgens journalist Valentijn Driessen is het aannemelijk dat Míchel de volgende hoofdtrainer van Ajax wordt. Sinds de aanstelling van Jordi Cruijff als technisch directeur denkt Driessen dat de Amsterdamse club voor de Spanjaard zal kiezen.

Driessen deed ook een voorspelling voor de eindstand van de Eredivisie. "PSV wordt kampioen, Ajax eindigt tweede en Feyenoord derde", zegt de journalist van De Telegraaf bij Vandaag Inside. "AZ pakt dit seizoen de KNVB Beker." Wat betreft de trainer van Ajax: "Ik denk dat de kans groot is dat ze dit seizoen afmaken met Fred Grim."

"En het is een beetje afhankelijk van wie de technisch directeur wordt, maar wordt Jordi Cruijff dat, dan gaat Ajax voor het eerst geleid worden door een Spanjaard. En dan geef ik Girona-trainer Míchel een grote kans", aldus Valentijn Driessen.