HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Valentijn Driessen voorspelt nieuwe Ajax-trainer: "Kans is groot"

Joram
bron: Vandaag Inside
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Telesport

Volgens journalist Valentijn Driessen is het aannemelijk dat Míchel de volgende hoofdtrainer van Ajax wordt. Sinds de aanstelling van Jordi Cruijff als technisch directeur denkt Driessen dat de Amsterdamse club voor de Spanjaard zal kiezen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Driessen deed ook een voorspelling voor de eindstand van de Eredivisie. "PSV wordt kampioen, Ajax eindigt tweede en Feyenoord derde", zegt de journalist van De Telegraaf bij Vandaag Inside. "AZ pakt dit seizoen de KNVB Beker." Wat betreft de trainer van Ajax: "Ik denk dat de kans groot is dat ze dit seizoen afmaken met Fred Grim."

"En het is een beetje afhankelijk van wie de technisch directeur wordt, maar wordt Jordi Cruijff dat, dan gaat Ajax voor het eerst geleid worden door een Spanjaard. En dan geef ik Girona-trainer Míchel een grote kans", aldus Valentijn Driessen. 

Gerelateerd:
Mike Verweij

Verweij over nieuwe Ajax-trainer: "Hij staat er heel goed op"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Laat Alex Kroes en Marijn Beuker nog maar wat uitglijders maken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd