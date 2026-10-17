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Valentijn Driessen voorspelt: "Ze gaan niet meespelen om de titel"

Rik Engelbertink
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen vindt dat Ajax er momenteel bijzonder slecht voor staat. In de Kick-off-podcast van De Telegraaf voorspelt de journalist dat Ajax een lastig seizoen voor de boeg heeft. Ook vindt hij het lastig inschatten hoe goed de Amsterdammers momenteel zijn.

"Volgens mij weten ze zelf niet eens waar ze staan. Ze hebben dit seizoen pas één keer gewonnen in de ArenA. Dat lijkt nergens op", zegt Driessen, die vindt dat het elftal op weinig voort kan borduren. "Je ziet geen enkele houvast in het elftal." 

FC Groningen, AZ en Feyenoord wachten, waardoor Driessen denkt dat Ajax nu al klaar is voor de titel. "Het zou mij niets verbazen als het seizoen al heel vroeg is afgelopen voor Ajax. Ze gaan niet meespelen om de titel."

Ook ziet Driessen dat de grote namen vooralsnog niet weten te leveren. "De verwachting was dat de nieuwe namen er direct zouden staan en Ajax meteen weer om het kampioenschap zou spelen, maar dat komt vooralsnog niet uit."

De journalist vindt dat Ajax meer uit moet gaan van haar eigen jeugd. "Ga nou eens terug naar de momenten dat het goed ging met Ajax. Dat waren de tijden dat de selectie bulkte van het talent en dan werden er twee of drie spelers aangekocht die ze niet om handen hadden. Nu staat er een vreemdelingenlegioen."

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