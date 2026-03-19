Valentijn Driessen vreest: "Bijvoorbeeld tegen Ajax en Feyenoord"

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen is positief over de promotie van ADO Den Haag, maar ziet ook mogelijke problemen ontstaan door de terugkeer naar de Eredivisie.

De journalist van De Telegraaf benadrukt dat de club thuishoort op het hoogste niveau. "ADO den Haag hoort gewoon in de Eredivisie. Het is de derde stad van Nederland en als je de historie van ADO ziet horen zij ook in de Eredivisie thuis. Alleen het spel en de bedrijfsvoering was de laatste jaren natuurlijk bedroevend."

Dat de promotie zo vroeg in het seizoen is veiliggesteld, maakt volgens hem extra indruk. "Toen ADO den Haag aan het seizoen begon hadden ze niet eens een trainer en volwaardige selectie", stelt hij. "Uiteindelijk is dat met Robin Peter, de Duitser als hoofdtrainer, helemaal goed gekomen. Als je in deze fase, volgens mij zes wedstrijden voor het einde, promoveert naar de Eredivisie, dan heb je het geweldig gedaan."

Toch plaatst Driessen ook een kanttekening bij de terugkeer van ADO op het hoogste niveau. "Ik denk alleen wel dat de politie wel redelijk met de handen in het haar zit."

Volgens hem brengt promotie automatisch beladen wedstrijden terug op de kalender. "Want de promotie betekent ook de terugkeer van allerlei derby’s waar de supporters zich vaak niet kunnen gedragen. Bijvoorbeeld tegen FC Utrecht, Feyenoord en Ajax."

Daar maakt hij zich zorgen over. "Daar houd ik mijn hart voor vast. Hopelijk weet iedereen zich te gedragen."

Gerelateerd:
Takehiro Tomiyasu tegen Sparta

Ajax ziet geschatte transferwaarde Tomiyasu met miljoenen dalen

Noa Vahle

Noa Vahle voelde zich onveilig bij duel van Ajax: "Traangas"

Kees Smit en Troy Parrott

AZ-uitblinker naar Ajax? "Een tussenstop zou eigenlijk ideaal zijn"

Anouk Hoogendijk

Anouk Hoogendijk over Ajax-tijd: "Toen zat ik huilend op de bank"

René Wagelaar

Wagelaar en Verbeek bekritiseren Ajax-trainer: "Heel eng gedrag"

Freek Jansen

Jansen ziet probleem bij Ajax: "Blijft wel een beetje treurig"

Sherida Spitse

Sherida Spitse reageert op ontslag: "Het gaat niet top bij Ajax"

Stefan de Vrij

De Vrij optie voor Ajax? "Hij wilde hem naar Amsterdam halen"

Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf

Valentijn Driessen: "Zijn komst is al een schokeffect bij Ajax"

