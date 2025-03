Valentijn Driessen waakzaam: "We hebben het bij Ajax gezien"

Valentijn Driessen is kritisch op Feyenoord en benadrukt dat de club de derde plaats in de Eredivisie moet veiligstellen om een ‘doemscenario’ te voorkomen. De journalist vergelijkt de situatie van Feyenoord met die van Ajax, dat na een paar teleurstellende seizoenen buiten de Champions League is gevallen en daar de gevolgen van ondervindt.

Dinsdagavond werd Feyenoord door Internazionale uitgeschakeld in de Champions League (2-1). "Feyenoord heeft op dit moment gewoon te weinig kwaliteit", stelt Driessen in een video-item van De Telegraaf. Door de uitschakeling rest Feyenoord alleen nog de Eredivisie. "Van Persie heeft bij zijn aanstelling gezegd dat ze derde moeten worden, maar ook voor Feyenoord is dat heel belangrijk."

Volgens Driessen heeft Feyenoord inmiddels een ‘Champions League-broek aangetrokken’. "Dat betekent veel hogere uitgaven dan voorheen en daar moeten dan ook hogere inkomsten tegenover staan. Die zijn alleen maar te halen in de Champions League."

De journalist waarschuwt dat Feyenoord dezelfde problemen kan krijgen als Ajax. "We hebben bij Ajax gezien wat er kan gebeuren als je twee of drie jaar geen Champions League haalt", zegt hij. "Dan kan het heel snel bergafwaarts gaan en kan je zodanig in de financiële problemen komen dat je zelfs geld moet lenen om de salarissen te kunnen betalen. Dat is natuurlijk een doemscenario voor Feyenoord, dus de Eredivisie is nu het belangrijkste wat er nog is."