Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Valentijn Driessen waarschuwt Ajax: "Dat gaat moeilijk worden"

Max
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen verwacht een zware kluif voor Ajax zondag. De Amsterdammers gaan op bezoek bij Go Ahead Eagles. 

Ajax begon de competitie met een 2-0 zege op Telstar, maar overtuigde allerminst. "Ik vind dat Ajax absoluut niet als een geheel oogt en ook geen plan heeft", oordeelt Driessen in de Telegraaf. "Het zag er niet uit tegen Telstar en tegen Go Ahead zullen ze moeten leveren. Dat gaat best moeilijk worden, want Go Ahead deed het goed tegen PSV. Als die vol gas gaan geven kan Ajax het moeilijk krijgen. "

Driessen vraagt zich af of Heitinga gaat ingrijpen na de eerste wedstrijd van het Eredivisieseizoen. "Ik ben heel benieuwd wat Heitinga gaat doen. Houdt hij vast aan dezelfde elf?", aldus de journalist. "Het wordt een hele interessante wedstrijd."

Go Ahead Eagles en Ajax trappen om 12.15 uur af in de Adelaarshorst in Deventer. 

Zet in op Ajax tegen Go Ahead Eagles!

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij Go Ahead Eagles. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Oscar Gloukh en Raul Moro

Vermoedelijke opstelling Ajax: Nieuwe topaankopen mogen starten

0
Valentijn Driessen

Driessen niet overtuigd van ex-Ajacied: "Niet te vergelijken met Lang"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Valentijn Driessen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 NEC Nijmegen 1 5 3
4 FC Utrecht 1 4 3
5 AZ 1 3 3
6 Ajax 1 2 3
7 Feyenoord 1 2 3
8 Fortuna Sittard 1 0 1
9 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd