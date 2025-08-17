Valentijn Driessen waarschuwt Ajax: "Dat gaat moeilijk worden"

Ajax begon de competitie met een 2-0 zege op Telstar, maar overtuigde allerminst. "Ik vind dat Ajax absoluut niet als een geheel oogt en ook geen plan heeft", oordeelt Driessen in de Telegraaf. "Het zag er niet uit tegen Telstar en tegen Go Ahead zullen ze moeten leveren. Dat gaat best moeilijk worden, want Go Ahead deed het goed tegen PSV. Als die vol gas gaan geven kan Ajax het moeilijk krijgen. "

Driessen vraagt zich af of Heitinga gaat ingrijpen na de eerste wedstrijd van het Eredivisieseizoen. "Ik ben heel benieuwd wat Heitinga gaat doen. Houdt hij vast aan dezelfde elf?", aldus de journalist. "Het wordt een hele interessante wedstrijd."

Go Ahead Eagles en Ajax trappen om 12.15 uur af in de Adelaarshorst in Deventer.