Valentijn Driessen waarschuwt Ajax: "De lamme tegen de blinde"

Maarten Wijffels: "Dat lijkt me wel een aderlating voor Ajax"
Stefan
Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf
Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf

Valentijn Driessen heeft geen al te hoge verwachtingen van de wedstrijd tussen PSV en Ajax van komende zondag. Beide ploegen verloren hun openingswedstrijd in de Champions League en met name de Eindhovenaren maakten maar weinig indruk.

"Voor Ajax gloort nauwelijks meer succes aan de horizon", schrijft Driessen in De Telegraaf. "Hoewel de ploeg van John Heitinga tegen Internazionale een heel ander gezicht liet zien dan het apathische PSV. De Ajacieden leverden strijd om het kwaliteitsverschil er nog enigszins dragelijk uit te laten zien."

"Zondag wacht PSV-Ajax in de Eredivisie. De kansloze Europese nederlagen zullen snel worden verdrongen en in aanloop naar het treffen in Eindhoven zal de topper ongetwijfeld behoorlijk opgepompt worden. Maar wie eerlijk durft te zijn zal weten dat PSV-Ajax, afgezet tegen het Champions League-niveau, een wedstrijd wordt van de lamme tegen de blinde", aldus Driessen.

