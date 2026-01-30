Valentijn Driessen waarschuwt Ajax: "Lek is nog lang niet boven"

Ajax verloor woensdagavond in de strijd om de Champions League met 1-2 van Olympiakos en Valentijn Driessen toont zich kritisch na de nederlaag. De verslaggever van De Telegraaf is nog niet onder de indruk van de ploeg van trainer Fred Grim.

"De uitschakeling van Ajax dit seizoen kondigde zich lang van te voren aan", schrijft hij in zijn column. "De club eindigde het toernooi zoals het begon: kansloos. Zelfs de matige Griekse kampioen Olympiakos, die eerder in Athene gelijkspeelde tegen PSV, was in de Johan Cruijff ArenA te sterk", aldus Driessen.

"De korte opleving tegen Qarabag FK en Villarreal onder interim-trainer Fred Grim bleek niet meer dan een stuiptrekking", blikt hij terug. "Het lek is nog lang niet boven als de tegenstander van Ajax niet uit het rechterrijtje van de Eredivisie komt. En zelfs daartegen heeft de Amsterdamse club vaak alle moeite om te winnen", constateert Driessen, die waarschuwt voor financiële zorgen bij de topclubs door het verlies van de Champions League-inkomsten.

"Het is in een vroeg stadium over en uit voor PSV en Ajax en dat is na de mooie campagne van PSV en Feyenoord vorig seizoen toch een vette tegenvaller", vervolgt hij realistisch. "Helemaal voor PSV dat weliswaar een schrikbewind voert in de Eredivisie, maar in Europa toch niet meer is dan een figurant. Terwijl Ajax zo’n typering in feite niet eens waardig is gebleken", besluit Driessen over de club uit Amsterdam.