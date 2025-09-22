Valentijn Driessen waarschuwt Ajax: "Zorgwekkend voor Heitinga"

Ajax speelde zondagmiddag in Eindhoven met 2-2 gelijk op bezoek bij PSV en Valentijn Driessen toont zich kritisch over het niveau van de topper. De verslaggever van de Telegraaf denkt dat de voetballiefhebbers overigens wel genoten hebben van het duel in het Philips Stadion.

"Dat het meer over amusement zou gaan dan over goed voetbal bij PSV-Ajax had zich vooraf aangekondigd. Bij de start van de Champions League midweeks kwamen PSV en Ajax ronduit zwak voor de dag tegen Union St.-Gilloise en Internazionale", blikt hij terug op de website van de Telegraaf. "Hoewel het niet op zijn plaats is geringschattend te doen over de amusementswaarde, moet de lat hoger worden gelegd bij PSV en Ajax, twee van de drie grootste clubs van Nederland met de hoogste begroting en duurste selectie", constateert Driessen.

"Zeker met het oog op het verdere verloop internationaal is het zorgwekkend voor Bosz en Heitinga dat hun ploegen nauwelijks wedstrijden kunnen domineren en controleren en de tegenstander niet de wil kunnen opleggen", vervolgt hij. "Een kwaliteit bij de twee kampioensploegen van Bosz bij PSV, terwijl Francesco Farioli dat vorig seizoen lange tijd op een on-Nederlandse wijze ook lukte. Tot het moment dat aan het einde van de rit de prijzen werden verdeeld. Het huidige PSV en Ajax zijn lang zover nog niet, bewezen zij in het onderlinge duel", legt Driessen uit.

"Voor Bosz en Heitinga is er nog volop werk aan de winkel", waarschuwt hij. "Het verdelen van de punten in de topper zorgde er wel voor dat beide trainers in iets rustiger vaarwater komen om hun teams naar de hand te zetten. AZ hielp daar een handje bij door Feyenoord diep in blessuretijd de eerste punten te ontfutselen. Want met een Rotterdamse overwinning was de voorsprong van Feyenoord op PSV uitgelopen naar vijf punten en zou Ajax tegen een achterstand van zes punten hebben aangekeken na pas zes competitieduels", besluit Driessen realistisch.