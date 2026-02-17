Valentijn Driessen waarschuwt: "Een scenario zoals met Zinchenko"

Feyenoord hoopt Raheem Sterling zo snel mogelijk wedstrijdfit krijgen. De Rotterdamse club traint de komende dagen zelfs in Brussel, omdat Sterling nog geen werkvergunning heeft. Valentijn Driessen vraagt zich af wat de Brit nog toe kan voegen.

"Ja, die moet het hebben van startsnelheid, dus dan heb je veel sneller spierblessures dan iemand die langzaam op gang komt", zegt Driessen tegenover De Telegraaf. "En hij moet er direct staan, want het gaat om twaalf wedstrijden. Je hoeft ze niet allemaal te winnen, maar het is wel prettig als je er veel wint, zodat je je plaatst voor de Champions League."

Driessen denkt dat Sterling zelf ook wel druk ervaart. "Iedereen kijkt van ja, dit is de grote Raheem Sterling, dus hij zal zelf ook wel wat druk voelen. Dus ja, ik vrees gewoon een beetje daarvoor. Ook voor een scenario zoals met Zinchenko", besluit Driessen over de Ajacied, die afgelopen weekend direct voor de rest van het seizoen geblesseerd raakte.