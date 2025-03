Valentijn Driessen: "Wat PSV tegen Ajax liet zien leek nergens op"

Valentijn Driessen ziet ook hoe de rollen in de Eredivisie in een paar maanden tijd compleet zijn omgedraaid. PSV ging voor de winterstop nog duidelijk aan de leiding, maar kijken na gisteren tegen een achterstand van negen punten aan op koploper Ajax.

"Een achterstand op koploper PSV van acht punten bij de winterstop in tien weken omzetten in een voorsprong van negen punten is ongekend", begint Driessen in De Telegraaf. "Daar zijn twee ploegen voor nodig. Aan de ene kant het constante Ajax natuurlijk. De club lukte het zelfs om alle vier de toppers tegen Feyenoord en PSV te winnen. Met minimale inspanning werden de kleintjes op z’n Italiaans aan de kant gezet."

"Op voorsprong komen en de boel dichtspijkeren om drie punten bij te schrijven voor de stand in de Eredivisie", gaat hij verder. "Aan de andere kant werkte de totale, ongekende ineenstorting van regerend landskampioen PSV een handje mee om Ajax in de huidige luxepositie in de Eredivisie te manoeuvreren. Niets is meer over van de Eindhovense voetbalhegemonie van vorig seizoen."

"Met die geweldige ongeslagen reeks uitgevoerd met bijzonder aantrekkelijk en aanvallend spel volgens de Hollandse voetbalfilosofie", vervolgt de journalist. "De roerganger daarachter, Peter Bosz, krijgt het lek nu maar niet boven bij PSV. Na een dramatische Eredivisie-reeks met zeven punten uit zeven duels hielden ze zich bij PSV in aanloop naar de topper tegen Ajax krampachtig vast aan twee magere laatste resultaten tegen Heerenveen en RKC."

"De kampioensaspiraties moesten vervolgens met een overwinning thuis tegen Ajax nieuw leven worden ingeblazen. Je verwacht dat zo’n wedstrijd bij een ervaren spelersgroep iets losmaakt. Het tegendeel was eerder waar. Het leek nergens op wat PSV liet zien tegen Ajax, dat simpel overeind bleef en zeker in de eerste helft bij vlagen domineerde", aldus Driessen.