Valentijn Driessen wijst naar Ajax-PSV: "Hij zakte weer door het ijs"

Valentijn Driessen is nog altijd niet onder de indruk van Sander van der Eijk. De scheidsrechter was na afloop van de topper tussen Ajax en PSV onderwerp van gesprek en ook na het bekerduel Sparta-Fortuna ging het veelvuldig over één specifiek moment in de strafschoppenserie.

"Voor de KNVB is Van der Eijk de 35-jarige coming-man achter Danny Makkelie (43) en Serdar Gozubuyuk (40)", schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. "In de zomer van 2025 floot hij de EK-finale tussen Jong Engeland en Jong Duitsland en was hij een belofte voor de toekomst. Dit heeft Van der Eijk sindsdien allerminst waargemaakt." "Bij Sparta-Fortuna Sittard zakte de altijd parmantig over het veld paraderende scheidsrechter voor de tweede keer binnen twee maanden door het ijs", gaat de journalist verder. "Na eerder bij Ajax-PSV een rode kaart te hebben gemist voor Ruben van Bommel na een zware overtreding op Aaron Bouwman, beklaagden de Spartanen zich terecht bij de scheidsrechter na de uitschakeling door Fortuna Sittard."

"Het betrof Van der Eijks besluit om de vijfde benutte strafschop van invaller Kostic over te laten nemen", vervolgt hij. "Volgens Van der Eijk had de 19-jarige aanvaller uit Montenegro de bal tweemaal geraakt. Op de televisiebeelden is duidelijk te zien dat Van der Eijk het dubbele balcontact nooit heeft waargenomen. Uiteraard omdat het er niet is geweest en omdat hij naar het doel stond te kijken." "Waarom dan toch zo’n beslissing? Waar is de VAR als je hem nodig hebt? Pas in de achtste finales van de KNVB-beker komt de VAR op de lijn. Tot die ronde zal nog heel wat gesmeekt worden om de VAR, die bij aanwezigheid wordt verafschuwd, maar bij afwezigheid wordt gemist. Kostic, die stijf stond van de zenuwen, miste bij zijn tweede poging en Fortuna Sittard kwalificeerde zich voor de tweede ronde", aldus Driessen.