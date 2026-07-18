Valentijn Driessen wijst: "Typerend, hij is een anti-Ajax-speler"
Ajax kon de voorbije twee seizoenen beschikken over Wout Weghorst. De ervaren spits is echter tegenwoordig actief voor FC Twente en in het oosten van het land zou hij ook al flink populair zijn geworden.
"Het is niet gefactcheckt, maar het verhaal gaat in Twente dat negentig procent van de shirtjes die over de toonbank gaan in Twente Weghorst achterop hebben staan", begint Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "De hele wereld heeft een mening over hem, maar het is wel een prachtig figuur."
"Het is wel heel typerend", reageert Valentijn Driessen. "Hij is een anti-Ajax-speler en kwam bij Ajax, had geen minuut gespeeld en toen hij in beeld kwam, ging de hele ArenA los. Dat terwijl hij alles is wat Ajax niet is en andersom", aldus de journalist, die verwacht dat de ontvangst van Weghorst in Enschede wel mee zal vallen. "Het blijft toch een kind van de regio. Die ga je niet een heel seizoen uitfluiten omdat hij even bij Ajax heeft gespeeld. Ik denk dat dat heel snel omslaat."
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Valentijn Driessen wijst: "Typerend, hij is een anti-Ajax-speler"
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