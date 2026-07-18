Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Valentijn Driessen wijst: "Typerend, hij is een anti-Ajax-speler"

Stefan
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Ajax kon de voorbije twee seizoenen beschikken over Wout Weghorst. De ervaren spits is echter tegenwoordig actief voor FC Twente en in het oosten van het land zou hij ook al flink populair zijn geworden.

"Het is niet gefactcheckt, maar het verhaal gaat in Twente dat negentig procent van de shirtjes die over de toonbank gaan in Twente Weghorst achterop hebben staan", begint Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "De hele wereld heeft een mening over hem, maar het is wel een prachtig figuur."

"Het is wel heel typerend", reageert Valentijn Driessen. "Hij is een anti-Ajax-speler en kwam bij Ajax, had geen minuut gespeeld en toen hij in beeld kwam, ging de hele ArenA los. Dat terwijl hij alles is wat Ajax niet is en andersom", aldus de journalist, die verwacht dat de ontvangst van Weghorst in Enschede wel mee zal vallen. "Het blijft toch een kind van de regio. Die ga je niet een heel seizoen uitfluiten omdat hij even bij Ajax heeft gespeeld. Ik denk dat dat heel snel omslaat."

Zet in op de WK-finale!

Zondag staat de WK-finale op het programma! Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Rafael van der Vaart en Estavana Polman bij de presentatie van haar boek

Van der Vaart te grazen genomen door vriendin: "Doet ze thuis ook"

0
Wout Weghorst

Weghorst doet boekje open: "Dat zei ik ook bij zijn afscheid"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Wout Weghorst Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Hedwiges Maduro in Amsterdam

Maduro: "Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

Grote zorgen om Frenkie de Jong: "Dan is het op vakantie gebeurd"

0
Wilred Genee in café in Soest

VIDEO | 'Wilfred Genee zoenend met andere vrouw gespot in café'

0
Aaron Bouwman

Bouwman kijkt uit naar Ajax-transfer: "Een nóg grotere naam"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Valentijn Driessen wijst: "Typerend, hij is een anti-Ajax-speler"

Geldzorgen verdwenen bij Ajax? "Dan worden er risico's genomen"

Ajax-assistent vertelt: "Niet echt vaste rollen voor de assistenten"

Jordi Cruijff: "Zijn taak is om vooral doelpunten te gaan maken"

Winnen Martínez en Tagliafico het WK? BetMGM biedt fraaie odds

Van der Vaart te grazen genomen door vriendin: "Doet ze thuis ook"

Blind eerlijk: "Als supporter deden de afgelopen jaren soms pijn"

Weghorst doet boekje open: "Dat zei ik ook bij zijn afscheid"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws