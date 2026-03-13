Valentijn Driessen waarschuwt NEC'ers: "Ajax, Feyenoord en PSV"

Valentijn Driessen heeft niet bijster veel vertrouwen in een langer verblijf van NEC in de top van Nederland. De journalist wijst naar de traditionele top-drie (Ajax, Feyenoord en PSV) en eerdere aanvallen van clubs als FC Twente, SC Heerenveen en FC Utrecht.

"Een gelijkspel of een nederlaag tegen de koploper zal de huidige pretstemming in Nijmegen nauwelijks drukken", schrijft Driessen in De Telegraaf. "NEC heeft de bekerfinale nog in het verschiet en plaats 3 betekent een ticket in de voorronde van de Champions League. Na zo’n sensationeel seizoen is deelname aan de Europa League minder aansprekend, maar wel acceptabel in De Goffert."

"Laten alle NEC’ers vooral genieten van alles wat ze meemaken, want het is once in a lifetime", vervolgt hij. "De val van NEC kondigt zich tegelijk met het succes aan. Daar helpen de miljoenen euro’s van Boekhoorn, de miljoenen euro’s uit transferinkomsten, de bedrijfsvoering van Van Schaik, het scoutingsoog van Aalbers, de trainerskwaliteiten van Schreuder en de uitbreiding van het stadion geen moedertje lief aan."

"Zo'n val is historisch bepaald. Daarom is er in Nederland een top-3 bestaande uit Ajax, Feyenoord en PSV. AZ is er niet in geslaagd deze hegemonie structureel te doorbreken, FC Twente, SC Heerenveen en Willem II evenmin. Bij Vitesse en FC Utrecht strandde dat voornemen al bij het uitspreken van de ambitie. Vitesse zou in 2010 binnen drie jaar kampioen worden en FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren zei in 2020 de aanval op de top-3 in te zetten. Allebei niets van terechtgekomen", aldus Driessen.