Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

Valentijn Driessen waarschuwt NEC'ers: "Ajax, Feyenoord en PSV"

Stefan
Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf
Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen heeft niet bijster veel vertrouwen in een langer verblijf van NEC in de top van Nederland. De journalist wijst naar de traditionele top-drie (Ajax, Feyenoord en PSV) en eerdere aanvallen van clubs als FC Twente, SC Heerenveen en FC Utrecht.

"Een gelijkspel of een nederlaag tegen de koploper zal de huidige pretstemming in Nijmegen nauwelijks drukken", schrijft Driessen in De Telegraaf. "NEC heeft de bekerfinale nog in het verschiet en plaats 3 betekent een ticket in de voorronde van de Champions League. Na zo’n sensationeel seizoen is deelname aan de Europa League minder aansprekend, maar wel acceptabel in De Goffert."

"Laten alle NEC’ers vooral genieten van alles wat ze meemaken, want het is once in a lifetime", vervolgt hij. "De val van NEC kondigt zich tegelijk met het succes aan. Daar helpen de miljoenen euro’s van Boekhoorn, de miljoenen euro’s uit transferinkomsten, de bedrijfsvoering van Van Schaik, het scoutingsoog van Aalbers, de trainerskwaliteiten van Schreuder en de uitbreiding van het stadion geen moedertje lief aan."

"Zo'n val is historisch bepaald. Daarom is er in Nederland een top-3 bestaande uit Ajax, Feyenoord en PSV. AZ is er niet in geslaagd deze hegemonie structureel te doorbreken, FC Twente, SC Heerenveen en Willem II evenmin. Bij Vitesse en FC Utrecht strandde dat voornemen al bij het uitspreken van de ambitie. Vitesse zou in 2010 binnen drie jaar kampioen worden en FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren zei in 2020 de aanval op de top-3 in te zetten. Allebei niets van terechtgekomen", aldus Driessen.

Zet in op Ajax tegen Sparta Rotterdam!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Óscar García

Garcia: "Ze spelen nu bij twee van de beste clubs van Europa"

0
Henk Spaan

Spaan verklapt: "Ajax wilde tussen de 9 en 12 miljoen betalen"

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Champions League-bal

Ajax krijgt slecht nieuws in strijd om Champions League-ticket

0
Francesco Farioli

'Francesco Farioli geeft Ajax-fans déjà vu': "Dat is de reden"

0
Kristian Hlynsson juicht na zijn treffer tegen FC Groningen

Hlynsson vertrok bij Ajax: "Wist meteen dat ik daarheen wilde'

0
René van der Gijp

Van der Gijp blikt terug over Ajacied: "Hij spoort niet helemaal"

0
Oscar Garcia

Ajax kansloos voor tweede plek? "Trainerswissel gaat tegenvallen"

0
Johan Derksen

Derksen snapt niks van aanstelling van Ajax: "Ideale schoonzonen"

0
Jordi Cruijff kijkt rond

Jordi Cruijff kon als speler naar Ajax: "Toen kwam Ferguson"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties