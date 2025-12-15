Pantelic Podcast
'Onthulling over Marc Overmars': "Niemand bij Ajax weet het!"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Valentijn Driessen: "Zelfs hij maakte het niet zo bont bij Ajax"

Arthur
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Vandaag Inside

Ajax heeft in de Eredivisie de thuiswedstrijd tegen Feyenoord met 2-0 gewonnen. Davy Klaassen opende al in de dertiende minuut de score in de Johan Cruijff ArenA. De Zuid-tribune bleef leeg vanwege een grote vuurwerkactie tijdens een eerdere wedstrijd tegen FC Groningen. In blessuretijd bepaalde Jorthy Mokio de eindstand.

Valentijn Driessen reageerde in zijn column in De Telegraaf op de speelstijl van Ajax: "De woorden dominant, initiatief en balbezit zijn in de Johan Cruijff ArenA door Grim verbannen uit de Dikke Van Dale. Maar er wordt gewonnen en dat is van levensbelang voor dit Ajax. Vandaar kan Grim het zich zonder protest permitteren om met vijf verdedigers, drie middenvelders en twee aanvallers te spelen of zelfs met vijf verdedigers, vier middenvelders en één spits."

Driessen gaat nog even door: "Zelfs Francesco Farioli, lang met pek en veren overgoten in Amsterdam, maakte het niet zo bont in zijn periode bij Ajax. Alleen niemand binnen Ajax die zich ervoor schaamt na de valse start dit seizoen onder John Heitinga. Uit het enthousiasme van de fans na Ajax-Feyenoord blijkt dat de kinderhand snel is gevuld met punten zonder franje."

Gerelateerd:
Marc Overmars

Telegraaf: "Overmars met Antwerp geïnteresseerd in Mislintat-flop"

0
Mohamed Ihattaren namens Fortuna Sittard

Ihattaren te close met trainer?: "Dat vind ik een beetje tricky"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd