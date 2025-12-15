Valentijn Driessen: "Zelfs hij maakte het niet zo bont bij Ajax"

Ajax heeft in de Eredivisie de thuiswedstrijd tegen Feyenoord met 2-0 gewonnen. Davy Klaassen opende al in de dertiende minuut de score in de Johan Cruijff ArenA. De Zuid-tribune bleef leeg vanwege een grote vuurwerkactie tijdens een eerdere wedstrijd tegen FC Groningen. In blessuretijd bepaalde Jorthy Mokio de eindstand.

Valentijn Driessen reageerde in zijn column in De Telegraaf op de speelstijl van Ajax: "De woorden dominant, initiatief en balbezit zijn in de Johan Cruijff ArenA door Grim verbannen uit de Dikke Van Dale. Maar er wordt gewonnen en dat is van levensbelang voor dit Ajax. Vandaar kan Grim het zich zonder protest permitteren om met vijf verdedigers, drie middenvelders en twee aanvallers te spelen of zelfs met vijf verdedigers, vier middenvelders en één spits."

Driessen gaat nog even door: "Zelfs Francesco Farioli, lang met pek en veren overgoten in Amsterdam, maakte het niet zo bont in zijn periode bij Ajax. Alleen niemand binnen Ajax die zich ervoor schaamt na de valse start dit seizoen onder John Heitinga. Uit het enthousiasme van de fans na Ajax-Feyenoord blijkt dat de kinderhand snel is gevuld met punten zonder franje."