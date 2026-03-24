Valentijn Driessen ziet Ajax goed wegkomen: "Hij ziet het niet"

Valentijn Driessen en René van der Gijp vinden dat Feyenoord in De Klassieker tegen Ajax niet één, maar twee strafschoppen had moeten krijgen. Naast de penalty waaruit de gelijkmaker viel, had volgens hen ook Anis Hadj Moussa een penalty moeten krijgen nadat hij werd geraakt door Mika Godts.

Bas Nijhuis, die in Vandaag Inside te gast was, vond in ieder geval de gegeven strafschop terecht. "Ik vond het wel een penalty", oordeelt Bas Nijhuis, die te gast is in de talkshow, over de strafschop die benut werd door Jakub Moder.

Driessen was het daarmee eens, maar begreep niet waarom scheidsrechter Makkelie de VAR nodig had voor dat moment en wees ook op een eerder penaltymoment met Hadj Moussa. "Hij staat er drie meter vanaf, en hij ziet het niet. Dat waarnemingsvermogen van hem… daarvoor is er ook al een penaltymoment", is de journalist kritisch, waarna hij wijst naar het moment waar Anis Hadj Moussa naar de grond ging en de gele kaart toebedeeld kreeg voor een schwalbe.

Van der Gijp vond dat er te makkelijk voorbij werd gegaan aan dat moment. "Hij werd wél geraakt, door Godts." Driessen sloot zich daarbij aan. "Ja, je kunt hem gewoon geven. Daar staat Makkelie óók bovenop, en hij geeft hem een gele kaart."

Nijhuis begreep echter wel waarom Makkelie geen penalty gaf, omdat Hadj Moussa volgens hem vaker viel tijdens de wedstrijd. "Als je scheidsrechter bent, en je ziet zo’n Hadj Moussa al een paar keer vallen… Vind je echt dat hij zodanig uit balans wordt gebracht dat het een penalty is?"

Van der Gijp bleef bij zijn mening dat het wel degelijk een strafschop was. "Ja, natuurlijk. Hij raakt uit balans. Hij was al een beetje uit balans, maar nu duidelijk nog meer."